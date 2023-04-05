聖克里斯多福及尼維斯國會通過支持台參與國際組織

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（中央社台北5日電）聖克里斯多福及尼維斯國會4日通過支持台灣參與國際組織的決議案。駐克國大使館代表政府表達誠摯感謝，並期許與克國持續深化雙邊合作，厚植雙方友好情誼，實現共享繁榮、成長及永續發展。

克國國會4日決議支持台灣以專業、務實、建設性的方式參與聯合國(UN)、世界衛生組織(WHO)、聯合國氣候變遷綱要公約(UNFCCC)、國際刑警組織(INTERPOL)及國際民航組織(ICAO)等。

中華民國（臺灣）駐聖克里斯多福及尼維斯大使館代表台灣政府及人民，感謝克國政府及國會持續支持兩國奠基於雙方共享的民主、人權、法治等價值的深厚友誼。

駐克國大使館指出，在克國國會通過此決議案前，克國總理德魯(Terrance Drew)及克國外交部均已發表公開聲明，肯定及支持台、克兩國建交40年來的堅定情誼。

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駐克國大使館發布新聞稿，特別感謝克國國會認可台灣在全球公共衛生，特別是對抗COVID-19疫情的貢獻，肯定台灣在因應氣候變遷和打擊跨國犯罪的努力，以及在國際民航發展和治理的重要性。

台灣將致力與國際社會分享經驗和專業知識，並與克國和其他友好國家在各個關鍵領域合作，共同推廣全球公共衛生、追求2050年淨零碳排目標、打擊跨國犯罪、維護全球航空安全並促進疫後復甦。（編輯：韋樞）1120405