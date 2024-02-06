駐西班牙代表投書 譴責中國擅改M503航線

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（中央社記者胡家綺馬德里6日專電）西班牙「金融世界電子報」（El Mundo Financiero）昨天刊登駐處代表張俊菲投書，譴責中國片面改變兩岸航線協議，取消M503航線自北向南飛行偏置，嚴重危害區域飛航安全及和平穩定，敦促國際社會共同關注此問題。

中國民航局日前片面宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，後續並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行，使航線更靠近海峽中線。台灣政府已隨即表達嚴厲譴責，要求中國立即依照國際民航組織規定與台灣進行協商。

張俊菲投書指出，北京片面決定無視兩岸在2015年就M503、W122及W123航線達成的協議結果，除了破壞台海現狀及互信，更凸顯中國政府不負責任的威權本質。

她強調，基於台灣的戰略地位，台海衝突將如烏克蘭戰爭和紅海危機，為區域及全球帶來災難性的後果。

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張俊菲提到，台灣位居區域及全球飛航運輸交通樞紐，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前共提供逾185萬航管架次服務，服務約7200萬人次航空旅客抵台、離台或過境。此外，台灣在全球供應鏈重組中具有不可或缺的角色，逾90%全球先進半導體晶片在台灣製造，台海地區任何飛航安全問題都會為世界經濟帶來不可預測的後果。

張俊菲在投書中敦促國際社會關注此問題，共同要求中國應就新航路的實施，立即與台灣進行協商，以管控潛在飛安風險，確保區域和全球的安全、和平與繁榮。（編輯：陳惠珍）1130206