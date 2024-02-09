立法院隱藏版景點 樹齡近百歲羅漢松比立委資深

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（中央社記者范正祥台北9日電）許多民眾會到台灣國會殿堂參觀，一覽立法院古蹟建物與議場的歷史風華。根據立法院資深員工透露，院區內有「隱藏版」景點值得駐足，包括2棵羅漢松樹齡近百歲，比現任立委都資深。

前身是日治時期台北州立第二高等女學校的立法院，建物緣起考據為日治時期大正8年（1919年），並曾於昭和10年（1935年）整建。

民眾到立法院參觀，動線通常是由中山南路正門、從「立法院」牌匾處開始導覽，接著步行穿越古蹟行政大樓1樓，再轉往平常是行政院長下車處的議場後門參觀，接著繞進議場前廣場，也就是當年的學校操場，一覽左右兩邊古蹟建築群。

立院資深員工指出，院區內其實還有隱藏版景點值得駐足，包括距離立法院長辦公室不遠處的2棵羅漢松，樹齡都分別近百歲，堪稱比現任立委都年長且資深。

立法院區內栽種不少樹木花草，到立法院參觀的民眾，通常比較會注意院區栽種的花木，包括產地印度、中南半島與緬甸的肉穗花序，產地西印度群島的大王椰子，產地南亞、東南亞的瓊崖海棠，產地墨西哥的翠蘆莉，產地中國、印度等地的桂花等，種類非常多。

立院資深員工說，這2棵近百歲羅漢松對立法院非常珍貴，因為估計早在日治時期台北州立第二高等女學校時期，就已經種植在現地，並不是後來立院才栽種。

談及立法院區裡的花木栽種，立院資深員工透露，有「水牛伯」之稱的民進黨政治大老游錫堃，擔任第10屆立法院長後，非常重視院區內對於台灣原生植物的種植；據轉述，游錫堃認為在台灣的國會院區，應多種一些台灣原生植物。

立院資深員工指出，近幾年立法院區的花木栽種，新增一些原生種台灣植物，譬如山櫻花、油杉等，這些和2棵羅漢松都是立法院區內的「隱藏版」景點。

此外，隨著立法院區樹木花草種類豐富，鳥類生態也越來越精彩，常見喜鵲在草地跳躍或停駐於屋頂鳴唱，綠繡眼、白頭翁穿梭於樹叢間，也有黑冠麻鷺等現蹤。（編輯：蘇龍麒、楊蘭軒）1130209