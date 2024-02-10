春節熱水器使用時間增加 內政部籲保持居家通風

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（中央社記者王承中台北10日電）內政部今天表示，去年發生23件一氧化碳中毒事故，造成3人死亡，其中有22件是因屋外式熱水器安裝在通風不良的地方，導致中毒事故。過年團圓之際，民眾應提高警覺，保持居家室內外良好通風，避免一氧化碳中毒。

農曆春節返鄉團圓，內政部今天發布新聞稿提醒民眾，使用燃氣熱水器時應保持通風，施放爆竹煙火應注意安全，以防範意外事故發生，共同守護闔家平安。

內政部指出，據內政部消防署統計，去年發生23件一氧化碳中毒事故，造成3人死亡、58人送醫，其中有95.65%（22件）是因為屋外式熱水器安裝在通風不良的地方，導致瓦斯燃燒不完全而發生一氧化碳中毒事故。

內政部表示，在過年團圓之際，家中連續使用熱水器的時間增加，民眾更應該提高警覺，保持居家室內外良好通風，避免一氧化碳中毒，並呼籲民眾檢視家中熱水器，如果裝設於室內或加蓋陽台，應選擇電熱水器或有強制排氣功能的熱水器。

內政部指出，春節期間民眾常燃放鞭炮來增添熱鬧氣氛，但爆竹煙火內含有火藥成分，如果使用不慎易釀成災害，建議民眾可多利用電子音效取代實際燃放鞭炮，同樣可以達到歡喜熱鬧效果，並可避免施放不慎釀成災害，讓年節安全又環保。

內政部表示，民眾若要施放爆竹煙火，應選購貼有認可標示的產品，依照使用說明正確施放，並遵守各地方政府爆竹煙火施放自治規定，以避免觸法。

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內政部指出，為確保未滿12歲兒童的安全，依法規定兒童禁止施放沖天炮等飛行類、小高空等升空類及摔炮類產品，店家如違規將這類產品販賣給兒童，最高可處新台幣15萬元罰鍰；兒童施放爆竹煙火時，也應有大人陪同，如違反規定，最高可處罰監護人新台幣1萬5000元罰鍰。

內政部表示，更多防範一氧化碳及燃放爆竹煙火安全資訊，請至內政部消防署「消防防災館」網站瀏覽查詢（https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&ids=3）。（編輯：林興盟）1130210