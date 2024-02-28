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議員籲設旭橋事件不義遺址標示牌 竹市府允評估

2024/2/28 18:39（2/28 18:51 更新）
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民進黨籍新竹市議員劉康彥（前左）與文史工作者王昱登（右）28日到「旭橋事件」發生地成功橋旁舉辦記者會，呼籲市府應在此處設置不義遺址標示牌，還原「旭橋事件」歷史真相，中央社記者魯鋼駿攝 113年2月28日
民進黨籍新竹市議員劉康彥（前左）與文史工作者王昱登（右）28日到「旭橋事件」發生地成功橋旁舉辦記者會，呼籲市府應在此處設置不義遺址標示牌，還原「旭橋事件」歷史真相，中央社記者魯鋼駿攝 113年2月28日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）民進黨新竹市議員劉康彥今天呼籲新竹市府在成功橋設置不義遺址標示牌，共同反省威權統治時期政府侵害人權的「旭橋事件」。市府表示，會將建議納入評估。

劉康彥今天在竹市成功橋舉辦記者會指出，228事件源自台北天馬茶房一起緝菸事件，最終衍生為全台大規模流血衝突，新竹市則在3月2日發生軍警開槍射傷市民的「旭橋事件」，地點就在現在的中央路、府後街口。

一同出席記者會的文史工作者王昱登指出，77年前的3月2日，軍警搭乘架設機關槍的卡車掃蕩，在「旭橋」與民眾發生爭執並開槍掃射，官方統計「旭橋事件」有8人死亡、3人受傷，但實際受傷人數超過此數字，多數人擔心被秋後算帳，根本不敢就醫。

劉康彥說，他曾提案建議市府將成功橋改回「旭橋」，希望能藉此提醒新竹人，大家習慣的自由、民主與人權得來不易，但此提案遭市府以橋體改變，以及民眾已習慣使用「成功橋」，擔心市民誤解為由拒絕。

劉康彥指出，改名只是還原歷史的方式之一，如果新竹市政府認為改名窒礙難行，建議可設置解說牌，簡明扼要說明「旭橋事件」的始末，當成市民認識新竹在地歷史與政治受難者故事的起點。

劉康彥強調，尤其行政院已正式公告成功橋（原旭橋）為「228事件」不義遺址之一，新竹市文化局應有啟動保存與還原、詮釋歷史真相的實際作為，促進社會對話，也提醒公部門永不再犯侵害人權的錯誤。

新竹市政府文化局透過文字說明，成功橋原址為日治時期之旭橋，已於戰後國民政府時期於原址重建並命名為「成功橋」，目前所存之成功橋與旭橋並非同一座橋體，為免混淆，故現階段仍維持現有橋名。

文化局表示，會將議員的建議納入評估，未來將持續在適當機會讓大眾能夠認識到這段歷史，促進社會認識其歷史意義及內涵。（編輯：方沛清）1130228

#228事件
#劉康彥
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