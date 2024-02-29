國防部：9架次共機逾越台海中線 距基隆約43浬

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（中央社記者游凱翔台北29日電）國防部今天表示，自昨天上午6時起至今天上午6時止，12架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域，其中逾越中線共機9架次，距基隆約43浬，國軍運用任務機艦及岸置飛彈嚴密監控應處。

國防部上午發布共機動態，自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機19架次（其中逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域12架次）、共艦7艘次，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控應處。

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根據空軍公布的路徑圖，有9架次共機逾越台海中線，距離基隆約43浬，至於西南、東南及東部空域的共機，距離鵝鑾鼻分別約53浬、45浬、82浬。

國防部昨天也發布新聞稿指出，昨天上午9時55分起，陸續偵獲中共殲10、運8及無人機等各型主、輔戰機計15架次出海活動，其中10架次逾越海峽中線及其延伸線，進入北、中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。（編輯：楊蘭軒）1130229