澳洲大馬談台海和平 外交部：與理念相近國加強交流

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（中央社記者吳昇鴻台北5日電）澳洲總理艾班尼斯與馬來西亞首相安華發布聯合聲明表示，已認知到台海和平穩定的重要性，外交部今天對此表示肯定與感謝，並歡迎各國採行確保印太和平穩定的行動，政府將持續與所有理念相近國家加強交流合作。

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外交部晚間發布新聞稿指出，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）於4日「第二屆澳洲-馬來西亞年度領袖會議」後發布聯合聲明表示，已認知到台海和平穩定的重要性，並認為各方都有責任預防衝突，以及坦誠溝通、採取各種保證措施與透明化的重要性，外交部對此表示肯定與感謝。

外交部指出，政府欣見各國關注台海和平穩定，歡迎各國採行確保印太區域和平穩定的行動，並將持續與所有理念相近國家加強交流合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域和平、穩定與繁榮。（編輯：張若瑤）1130305