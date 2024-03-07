淡海輕軌土地開發案 國土署：歡迎踴躍投標

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（中央社記者郭建伸台北7日電）國土管理署今天指出，為活化淡海輕軌淡水行政中心站周邊，與新北市政府捷運工程局合作開發，招商案日前已公告徵求「淡海輕軌淡水行政中心站周邊土地開發案」投資人，歡迎有興趣者踴躍投標。

國土署今天透過新聞稿表示，淡海輕軌運輸系統第1期工程已於民國107年完工通車，周邊商業與生活機能完備，為活化淡海輕軌淡水行政中心站周邊捷運開發區及產業專用區，與新北市政府捷運工程局合作開發，招商案已於今年2月29日公告徵求「淡海輕軌淡水行政中心站周邊土地開發案」投資人，至今年5月13日截止，歡迎有興趣的投資者踴躍參與，購買招商文件評估投資。

國土署指出，本開發案土地位處淡水行政中心站南側，緊鄰淡金路、濱海路與中山北路環繞之路廓，交通動線絕佳，無論前往北海岸，亦或未來淡江大橋通車後，經由台61線、台64線快速道路，串接國道1號或3號高速公路，都具交通便捷潛力。

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國土署提到，目前開發土地周邊已有新市國小、淡水區行政中心、淡水國民運動中心及大賣場等公共與生活服務設施，提供完善文教、機關、商業規劃。此外，在淡金公路與濱海路一段交叉處已規劃興建淡金安居社會住宅，滿足在地居住、成家需求，吸引人口進駐，促進淡海新市鎮發展。

國土署表示，為擴大民間共同參與開發及加速產業發展，與新北市政府合作「淡海輕軌淡水行政中心站周邊土地開發案」，採公開標售附帶條件方式進行，未來得標者將同時負責合併開發淡水區公司田段17、17-1地號等2筆大約2.9公頃的土地，期盼引進民間投資量能，讓國土管理署、新北市政府與民間能一同攜手加速推動，促進淡海新市鎮繁榮。（編輯：張若瑤）1130307