美學者：中國經濟下滑 應注意是否轉移聚焦至台灣

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（中央社記者吳昇鴻台北16日電）美中競爭關係加劇，美國學者今天表示，中國過去以脫貧成果自豪，但近年經濟下滑，美方與台灣要密切關注中國是否可能為轉移內部注意力，而將政治、經濟或軍事動作聚焦到台灣身上。

長風基金會今天舉辦「美國對中國的大戰略」講座，耶魯大學「國際安全研究」主任威恩斯坦（Edward Wittenstein）、曾派駐美國在台協會及代理美國駐北京大使的資深外交官阮大為（David Rank）、前行政院長江宜樺以及前國安會秘書長蘇起出席座談，許多學者專家也與會交換意見。

談及美中關係的起伏，威恩斯坦表示，中國過去以讓人民脫貧的成果感到自豪，但近年經濟表現下滑可能讓所謂「成功的故事」不再那麼有效，導致中國部分政策舉動受到質疑，美方與台灣要密切關注中國是否可能為轉移內部注意力，而將政治、經濟或軍事動作聚焦到台灣身上。

俄烏戰爭爆發、中東地區發生衝突，威恩斯坦指出，外界認為美方可能放緩對印太事務的關心，然而，不能忽視中國可能對印太地區有所動作，因為中國不論在政治或軍事大多缺乏透明度，各界不能一直認為台灣或印太事務是明天的事，「明日復明日，明日何其多」。

美國總統拜登（Joe Biden）日前在國情咨文中提到要與中國尋求競爭而非衝突，他認為，這已總結美國對中國的總體策略方向，但說來容易做來難，如何定義雙邊互動才是關鍵。

中國在2022年8月時任美國聯邦眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後切斷與美方軍事聯繫，當時雙邊關係不斷下探；威恩斯坦說，去年底拜登和習近平會談，討論台海、軍事衝突、芬太尼販運和人工智慧（AI）等議題，雙邊關係看似稍微緩解，但並不代表立刻好轉，而是盡可能降低誤判。

對於最近抖音議題引發的相關爭議，威恩斯坦說，這些爭議包含軍民兩用科技、AI等技術可能被有心人士使用的風險，或許是競爭一環，但也可能是破壞美中信任的因素，因此透過對話的互相理解至關重要。

針對台灣議題，阮大為表示，應對中國帶來的挑戰已是美國民主黨及共和黨的共識，而且在華府承擔責任的人，沒有一個人會希望激怒中國攻台，而是必須避免衝突。

阮大為說，美中應該認清彼此利益，有些議題「道不同，不相為謀」，美方當然致力不要讓台灣出現在習近平的待辦清單上，而台灣自我防衛的意願與態度也相當重要。（編輯：郭無患）1130316