余文忠拚苗栗市長補選 朱立倫、鍾東錦站台力挺

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）國民黨徵召苗栗市長補選參選人余文忠今天晚間舉辦造勢活動，黨主席朱立倫、無黨籍縣長鍾東錦及多名藍營立委站台力挺，呼籲選民團結讓余文忠接棒，攜手中央、縣府打造苗栗新願景。

第12屆苗栗市長因原任市長邱鎮軍當選立委轉戰國會，所遺2年多任期依法辦理補選。國民黨參選人余文忠今天晚間舉辦競選總部開幕暨「忠誠愛苗栗」團結之夜晚會，現場湧入大批支持者，國民黨主席朱立倫、立委徐巧芯、邱鎮軍、陳超明及苗栗縣長鍾東錦等人都到場，陪同余文忠大進場，現場高喊「凍蒜」場面熱絡。

朱立倫表示，余文忠「忠誠」愛苗栗，還十分熱心公益，獲得全苗栗市28名里長連署推薦，看到這麼多鄉親站出來力挺，展現大團結氣勢，「讓余文忠高票當選是大家一致的目標」。

徐巧芯說，她的老家就在苗栗市，這次市長補選，余文忠是最佳人選，尤其中央有立委陳超明、邱鎮軍，地方上有縣長鍾東錦，從中央到地方連成一體，未來苗栗鄉親只要有需求，一定能夠提供最好的服務。

鍾東錦指出，余文忠對苗栗市各項發展、建設十分熟稔，是接棒擔任市長的最佳人選，縣府會全力支持余文忠主政下的各項規劃，未來在苗栗縣山線地區，縣府將與立委、公所形成鐵三角，推動苗栗市建設升級，讓苗栗市民幸福指數越來越高。

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余文忠指出，苗栗市為苗栗縣縣治所在地，多年來受少子化、高齡化影響，人口逐漸下滑，不過，銅鑼科學園區的發展趨於穩定，將帶來就業人口，苗栗市提供相對完整的生活機能，是未來一大契機。

余文忠表示，除了科學園區產生的外溢效應，他提出「再生北苗」、「活化中苗」、「更新南苗」3大特色區塊發展，北苗地區以火車頭園區為中心，帶動國營事業土地使用，形塑苗栗市門面意象；中苗則與縣府配合加強軟、硬體公共設施，強化行政服務與客庄文化底蘊；此外，透過都市更新再開發，帶動南苗商圈發展，同時優化市民居住安全與生活品質，希望爭取市民支持，一起打造苗栗新願景。（編輯：謝雅竹）1130316