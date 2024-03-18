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第10次台日漁業委員會落幕 2024漁季作業沿用2019年規則

2024/3/18 21:37（3/18 22:12 更新）
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圖為停靠基隆八斗子漁港漁船。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北18日電）外交部今天表示，台灣日本關係協會與日本台灣交流協會，於14日至16日舉行「台日漁業委員會」，針對2024年漁季作業，雙方同意沿用2019年作業規則，同時基於互惠合作精神，儘速召開專家會議協商。

外交部發布新聞稿表示，台灣日本關係協會與公益財團法人日本台灣交流協會，14日至16日在台北舉行第10次「台日漁業委員會」，本次委員會輪由台灣主辦，台灣方由台灣日本關係協會秘書長范振國擔任團長、農業部漁業署署長張致盛擔任主談人，另海洋委員會海巡署及相關地區漁會也指派代表出席會議。

外交部指出，這次會議除討論「台日漁業協議」適用海域（包括八重山以北倒三角形海域及特別合作海域）的漁船作業規則外，台灣也要求日方與台灣就其他重疊經濟海域作業問題儘早展開協商。

此外，針對2024年漁季作業，雙方同意沿用2019年作業規則，同時基於互惠合作精神，儘速召開專家會議持續協商。

外交部強調，台日雙方向來秉持和平理性方式，解決長期以來的漁業紛爭，並依據「台日漁業協議」每年召開一次「台日漁業委員會」，由台日兩國輪流主辦，成為雙方建立漁業作業秩序，以及處理漁業相關議題的重要對話平台。（編輯：林克倫）1130318

#台灣日本關係協會
#台日漁業委員會
#外交部
#海巡署
#農業部
延伸閱讀
台日漁業委員會14日展開 外交部：協商適用海域等漁民不滿中國船再侵馬祖 縣府將與對岸談共同打擊中國爆量漁船過度非法捕撈 海洋資源陷枯竭危機
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