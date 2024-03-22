吳釗燮會見巴西眾院友台小組 感謝支持台灣參與國際

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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）巴西聯邦眾議院友台小組訪團來台，外交部長吳釗燮今天表示，感謝友台議員堅定捍衛自由、民主及人權價值，不懼中國壓力成立友台小組，並持續透過致函、連署及提案等方式，支持台灣參與國際組織。

外交部發布新聞稿表示，吳釗燮下午接見巴西聯邦眾議員暨友台小組主席阿瑪拉（Geraldo Junio do Amaral，另譯：艾莫瑞）、眾議員裴嫊安（Fernanda Eneida Pessoa Caracas de Souza）及高等勞工法院法官馬丁斯（Ives Gandra da Silva Martins Filho），雙方就台巴經貿科技交流、司法交流合作及台海區域情勢等議題交換意見，並承諾持續深化兩國實質友好關係。

外交部指出，吳釗燮肯定及感謝阿瑪拉等友台議員堅定捍衛自由、民主及人權等普世價值，不懼中國壓力於去年10月成立聯邦眾議院友台小組，並持續透過致函、連署及提案等方式，支持台灣參與國際組織。

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阿瑪拉表示，友台小組籌組過程確實遭逢相當壓力，最終仍獲得212位眾議員連署成立，未來樂願在此一架構下擴大巴台交流與合作，推動有益雙邊人民福祉的法案。

外交部表示，巴西眾議院友台小組一行於3月18日至22日來台訪問，除拜會立法院、司法院、外交部及法務部等政府部門，也出席「2024智慧城市展」與「2050淨零城市展」，並參觀新竹科學園區管理局及松山文創園區等。（編輯：林克倫）1130322