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會見巴拉圭科技部長訪團 吳釗燮：續助巴國推動發展

2024/3/21 22:13（3/21 22:46 更新）
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外交部長吳釗燮（右3）21日會見巴拉圭資通訊科技部長比亞德（左4）時表示，兩國邦誼歷久彌新，政府及民間互動密切，未來台灣也將持續協助巴國政府推動發展。（外交部提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月21日
外交部長吳釗燮（右3）21日會見巴拉圭資通訊科技部長比亞德（左4）時表示，兩國邦誼歷久彌新，政府及民間互動密切，未來台灣也將持續協助巴國政府推動發展。（外交部提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月21日
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（中央社記者吳昇鴻台北21日電）巴拉圭資通訊科技部長比亞德訪台，外交部長吳釗燮今天表示，兩國邦誼歷久彌新，政府及民間互動密切，未來台灣將持續協助巴國政府推動發展；比亞德指出，感謝台灣長期支持巴國推動重要發展政策，並強調台巴邦誼堅定。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮上午會晤巴拉圭資通訊科技部長比亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）、「台灣－巴拉圭科技大學」校長暨總統府經濟顧問杜爾特（Jorge Daniel Duarte Rolón）及資通訊科技部長顧問卡尼薩（Horacio José Caniza Vierci），歡迎比亞德部長率團訪台深化雙邊關係。

吳釗燮提及，今年1月與巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）在瓜地馬拉出席總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）就職典禮期間晤談甚歡，雙方曾就台巴合作各項議題充分交換意見，潘尼亞並透過視訊方式，向勝選的總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴致意。

吳釗燮表示，兩國邦誼歷久彌新，政府及民間互動密切，未來台灣將持續協助巴國政府推動發展，謀求兩國人民最大福祉。

比亞德指出，訪台出發前曾獲總統潘尼亞召見，並銜命代表向台灣政府與人民致意，感謝台灣長期支持巴國推動重要發展政策，並強調台巴邦誼堅定篤實。

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比亞德表示，此次來台對台灣政經成就、科技實力及教育制度印象深刻，並且出席「2024智慧城市展」與「2050淨零城市展」收穫豐碩。

外交部表示，比亞德一行在台期間，也在外交部安排下拜會數位發展部資通安全署、衛生福利部中央健康保險署、國家科學及技術委員會、國家通訊傳播委員會、國家資通安全研究院及財團法人國際合作發展基金會，並參訪新竹科學工業園區、國研院台灣半導體研究中心及台灣科技大學。（編輯：林克倫）1130321

#巴拉圭
#吳釗燮
#潘尼亞
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