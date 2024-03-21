巴拉圭科技部長讚訪台成果豐 助深化邦誼合作

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）巴拉圭資通訊科技部長比亞德今天結束訪台行程，巴國政府表示，比亞德此行是為了擬定與台灣強化科研合作的計畫，盼藉與台灣連結，帶給巴拉圭創新與成長的動能。

比亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）17到21日訪問台灣。巴拉圭資通訊科技部發布新聞稿指出，巴拉圭與台灣擁有堅實且成果豐碩的邦交關係，比亞德此次訪台行，強化了台巴之間的邦誼與合作。

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巴國資通訊科技部特別提到，比亞德此次參訪台灣半導體研究中心，會晤許多重要科技領袖與半導體專家，台灣半導體研究中心是全球尖端科技的模範，巴拉圭盼藉此獨特合作機會，分享台灣在高科技領域的成功經驗。

比亞德透過新聞稿強調，他的目標是藉由友邦台灣與其他友好國家的資通訊與科技機制，建立巴拉圭與世界的連結，「把創新帶給巴拉圭，讓國家持續成長」。（編輯：謝佳珍）1130321