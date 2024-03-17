外交部：巴拉圭資通科技部長訪台 拜會數發部等單位

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（中央社記者游凱翔台北17日電）外交部今天表示，巴拉圭資通訊科技部長比亞德應台灣政府邀請，於今天至21日率團訪台，期間除會晤外交部長吳釗燮，也將拜會數位發展部資通安全署、國家資通安全研究院、新竹科學園區等單位。

外交部上午發布新聞稿表示，訪團成員包括比亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）、「台灣-巴拉圭科技大學」校長杜爾特（Jorge Daniel Duarte Rolón）、部長顧問卡尼薩（Horacio José Caniza Vierci），外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，比亞德於去年8月上任後積極推動巴拉圭政府服務數位化及強化資安，並透過科技提升巴拉圭教育及醫衛水準。此行旨在見證台灣科技及經濟發展現況、高等教育人才培育經驗、網路安全預警及操作實務，訪問期間將會晤吳釗燮並接受常務次長陳立國款宴。

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另外，將拜會數位發展部資通安全署、衛生福利部中央健康保險署、國家科學及技術委員會、國家通訊傳播委員會、國家資通安全研究院、國研院台灣半導體研究中心、新竹科學園區、工業技術研究院、中華電信及國立台灣科技大學，以及參加2024智慧城市展及2050淨零城市展。

外交部提到，巴拉圭是台灣在南美洲的堅定友邦，總統潘尼亞（Santiago Peña）及內閣成員多次在國際會議或接受媒體專訪等場合公開支持台巴邦誼及台灣國際參與，兩國邦誼誠摯篤睦。台灣將持續分享成功發展經驗，協助巴拉圭提升科技水準及推動產業轉型與升級，攜手創造兩國民眾最大福祉。（編輯：蘇志宗）1130317