外交部指罔顧事實構陷政府卡韓國瑜 聯合報：可受公評

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（中央社記者吳昇鴻台北15日電）外交部今天表示，部長吳釗燮早在2月23日拜會立法院長韓國瑜，希望儘早召開董事會、改組成員，聯合報刻意罔顧事實，稱政府「卡韓」說法與事實完全不符。聯合報回應，立法院長出任民主基金會董事長是民主慣例卻遭到卡關，各媒體均有報導，屬可受公評之事。

外交部上午發布新聞稿表示，聯合報社論批評政府對民主基金會董事長一職「卡了又卡」、「千方百計要讓韓國瑜知難而退」，抹黑政府「吃乾抹淨」、「無比難看」。外交部對此惡意誣蔑，無法苟同。

外交部表示，已多次對外清楚說明，外交部長吳釗燮早在今年2月23日即以民主基金會代理董事長身分拜會韓國瑜，表達希望能儘早召開董事會、改組成員，以期韓國瑜早日依慣例擔任董事並順利出任董事長。

外交部指出，聯合報刻意罔顧事實，構陷政府「卡韓」，說法與事實完全不符。若聯合報社論不以事實做為基礎，其評論只不過是為批評而批評的謾罵。

外交部表示，聯合報身為台灣歷史悠久的媒體，卻違背辦報宗旨，一再用虛假情境對政府進行情緒性攻擊。社論代表媒體的立場，倘聯合報無法改正「不究事實，只問立場」的作法，對其偏頗內容鄭重道歉，將只是印證聯合報的報格就是如此而已。

台灣民主基金會於2003年6月17日成立，依照組織章程規定，基金會由董事13人至17人組成，董事會設董事長1人，立法院長、總統府秘書長、外交部長為當然董事，其餘董事包含產、官、學、政黨代表及非政府組織人士。民主基金會為外交部捐助單位，基金會的預算經董事會通過，送外交部依預算程序辦理，並送立法院審議。

以往基金會董事長依慣例由立法院長擔任，韓國瑜在2月1日當選立法院長後，能否接任基金會董事長引起不少討論。（編輯：謝佳珍）1130315