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捷克維索基納省長訪台 吳釗燮：台捷有深厚情誼

2024/3/22 17:54（3/22 18:06 更新）
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外交部22日發布新聞稿表示，捷克維索基納省長施瑞克（左5）率團訪台交流。（外交部提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月22日
外交部22日發布新聞稿表示，捷克維索基納省長施瑞克（左5）率團訪台交流。（外交部提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月22日
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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）捷克維索基納省長施瑞克率團訪台，外交部長吳釗燮今天表示，日前捷克政府烏克蘭重建事務特使訪台，副總統當選人蕭美琴訪問捷克，會晤參議長維特齊並應智庫之邀發表演說，今天再會見施瑞克，足見兩國深厚情誼。

外交部發布新聞稿指出，捷克維索基納省（Vysočina）省長施瑞克（Vitĕzslav Schrek）首度率副省長諾佛尼（Vladimír Novotný）等一行6人訪台交流，外交部表達誠摯歡迎。

外交部長吳釗燮上午接見施瑞克一行，感謝施瑞克支持深化台捷關係加強兩國互動。

吳釗燮提到，日前捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼（Tomas Kopečny）訪台，與台灣就合作援烏交換意見、副總統當選人蕭美琴訪問捷克，會晤參議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊），並應智庫「解析中國」（SINOPSIS）之邀發表演說，今天再會見施瑞克，足見兩國深厚情誼。

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施瑞克透露，維索基納省正面臨人口高齡化及青年人口外流衍生的改革需求，希望在衛生保健、社會關懷、長照、遠距醫療照護及資通訊科技應用等領域與台灣加強交流，共同建立永續的合作模式。

外交部表示，施瑞克一行訪台5天，除參加台北智慧城市展外，也赴台中拜會市長盧秀燕、出席勤益科技大學與捷克伊赫拉瓦科大學合作瞭解備忘錄簽署儀式，並參訪台中市社區關懷服務據點及台中榮總遠距照護中心，親自見證台灣政經發展。（編輯：張若瑤）1130322

#外交部長
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#吳釗燮
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