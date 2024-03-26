吳釗燮：感謝NGO團結 讓世界看到台灣活力多元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北26日電）外交部長吳釗燮今天表示，感謝NGO在世界政經局勢快速變遷時團結合作，使台灣成為自由民主人權基地、人道關懷先鋒、婦女性平及永續發展楷模，透過公私協力讓全世界看到台灣公民社會的活力多元。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮下午在台北賓館主持NGO茶會，活動以「Necessary, Growing, Outstanding」為主題，共有來自國內外各領域且長期參與國際事務的非政府組織（NGO）代表逾160人出席，與會人士分享推動國際參與及國際交流合作的經驗與成果。

吳釗燮致詞時感謝NGO在面對世界政治和經濟局勢快速變遷時，持續展現團結合作、堅韌成長與卓越出眾的NGO精神，使台灣成為自由民主人權的基地、醫療衛生及人道關懷的先鋒、婦女性平及永續發展的楷模，也是文化、體育及青年交流的泉源，並成功吸引多個國際知名NGO來台設點，透過公私協力讓全世界看到台灣公民社會的活力及多元。

吳釗燮表示，外交部將持續鼓勵NGO參與國際，並透過國際青年大使及培訓NGO人才計畫，協助促進國民外交，使台灣NGO「有質、有量、有多聞」，致力在品質、數量及新聞亮點上，協助NGO社群在國際上蓬勃發展。

外交部指出，為彰顯NGO國際參與活力及公私協力的合作關係，吳釗燮與NGO夥伴以影像透過互動式裝置藝術連儂牆展現齊心拚外交的精神與理念。

外交部說，為推廣特色農產品，茶會現場提供阿里山精品咖啡及阿里山茶，以及鳳梨酥供與會賓客品嚐，並分享外交部出版的光華雜誌及國情小冊，讓NGO出國交流時將台灣品牌推銷到世界每個角落。（編輯：謝佳珍）1130326