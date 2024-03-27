美大選漸近 外交部：慎防中國北韓圖謀推進印太利益

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（中央社記者吳昇鴻台北27日電）美國總統大選漸近，外交部在送抵立法院的報告提到，美方強化對中競爭的戰略方針已是跨黨共識，外交部持續與兩黨衡平交往，慎防兩岸議題遭操弄成政治攻防，並與美方緊密協調以因應中國及北韓等勢力是否圖謀在接近美國大選時期，意圖推進在印太利益。

外交部明天將赴立法院外交及國防委員會進行「美國2024年大選過程對我國及印太地區的衝擊及影響」報告。

書面報告內容指出，美方擴大對印太地區投入資源，強化對中競爭的戰略方針，已是民主、共和兩黨共識，且具跨政府延續性，無論最終誰當選，預期美國均將延續對印太區域及台灣的重視，持續深化「印太戰略」布局。

外交部表示，距離美國大選仍有7個多月，整體選情難分軒輊，不過外交部及相關駐外單位將持續與兩黨衡平交往及維持與行政、立法部門充分溝通，慎防兩岸議題遭操弄成為政治攻防議題，並與美方緊密協調以因應中國及北韓等勢力是否圖謀在接近美國大選時期，意圖推進在印太區域利益。

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外交部指出，美國前總統川普政府2017年提出「印太戰略」，為美中競爭揭開序幕，總統拜登政府上任後亦持續深化「印太戰略」布局，包括積極與印太地區盟友建立更緊密的安全夥伴關係、協助台灣強化自我防衛能力，以及川普政府所強化的「四方安全對話」（Quad）與拜登政府創建「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）等印太區域重要安全機制在美國均享有高度朝野共識及支持。

針對近年中國勢力在太平洋地區不斷擴張，外交部表示，反制中國惡意滲透已成為美國不分黨派核心利益。納入「自由聯合協定」（COFA）的包裹法案剛獲美國會通過並經拜登簽署完成立法，使美國得在未來長達20年持續提供馬紹爾群島、帛琉等台灣友邦，以及密克羅尼西亞等共71億美元的經濟援助，對反制中國滲透、強化美國與台灣友邦的合作具重要意義，與台灣在太平洋地區的戰略利益相符。（編輯：謝佳珍）1130327