台美在希臘辦GCTF研討會 外交部：展現貢獻能量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北28日電）台美在希臘合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會，探討航運與海洋事務，外交部今天表示，GCTF由台灣與美國共同成立，日本、澳洲與理念相近國家相繼加入，展現台灣貢獻國際社會的能量，已成為能力建構的重要國際平台。

外交部發布新聞稿表示，駐希臘代表處、美國駐希臘大使館及當地知名航商組織「螺旋槳俱樂部」（The Propeller Club）27日以「航運及海洋事務之創新與包容」為題，在雅典舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會，分享氣候變遷與歐盟綠色轉型趨勢下，全球航運及海洋永續發展的最佳實務經驗與建議策進作為。

外交部指出，研討會由駐希臘代表郭時南、美國駐希臘公使歐森（Maria Olson）等人開場致詞，陽明海運、長榮海運及日本、希臘航運界專家學者出席。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部表示，海洋委員會國家海洋研究院院長陳建宏以該委員會建置的「國家海洋資料庫與共享平台」，說明運用數位工具協助脆弱地區評估氣候風險；國際合作發展基金會處長曾筠凊則分享台灣與友邦合作經驗，說明協助能源轉型與氣候調適的積極做法。

外交部指出，GCTF在2015年6月由台灣與美國共同成立，日本、澳洲與理念相近國家相繼加入，展現台灣貢獻國際社會的能量，並已成為能力建構的重要國際平台。自2021年起以加盟模式舉辦GCTF海外活動，此次為台美首度在希臘舉辦GCTF國際研討會。（編輯：林興盟）1130328