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綠黨唯一議員退黨 劉崇顯：專注監督新竹市政

2024/3/30 12:02（3/30 12:26 更新）
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台灣綠黨唯一的縣市議員、新竹市議員劉崇顯（前左）宣布退黨，他說，為能更加專注在新竹市政監督工作上，是卸下黨務與黨職最主要考量。圖為劉崇顯與總統當選人賴清德（右）合影。（劉崇顯提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年3月30日
台灣綠黨唯一的縣市議員、新竹市議員劉崇顯（前左）宣布退黨，他說，為能更加專注在新竹市政監督工作上，是卸下黨務與黨職最主要考量。圖為劉崇顯與總統當選人賴清德（右）合影。（劉崇顯提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年3月30日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）台灣綠黨唯一的縣市議員、竹市議員劉崇顯宣布退黨，他說，卸下黨務及黨職是希望更專注在新竹市政的監督工作，目前尚無其他政黨邀請，但不排除跟理念相近夥伴合作。

劉崇顯今天向中央社記者表示，為能更加專注在新竹市政監督工作上，是卸下黨務與黨職最主要考量。

他說，目前沒有任何其他政黨主動邀請，未來也不排除任何跟理念相近夥伴合作機會。

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劉崇顯昨天深夜在臉書Facebook發文表示，台灣綠黨於2024年大選惜未能取得良好結果，這個階段性的生涯目標已盡力拚過，而中執委決策圈因應總辭並於上週完成改選，他宣布昨天起離開台灣綠黨。

劉崇顯說，素人參政是艱辛旅程，要在非主流政黨中實踐理想難度很高，他很榮幸有機會參與台灣綠黨，對看待公共事務的視野及人生體悟都有許多幫助，已沒有遺憾了。（編輯：方沛清）1130330

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