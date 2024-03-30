國防部：機敏專案廠商人員安全查核 1年排除38人

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（中央社記者游凱翔台北30日電）為強化國防廠商安全管控機制，國防部近日公布，自111年9月至112年8月，預先查核192案、628人，其中38人具涉陸關係等因素遭否決參與專案；另外，實地執行459次稽核，缺失295項，依違規樣態裁罰。

國防部近日向立法院提交「國防廠商安全調查暨保密稽核執行成效報告」，國防部提到，因應國機國造、潛艦國造及新式武器研製需求，中科院及相關廠商的人力擴增，為確保參與人員純淨，以及承商設施設備與資訊安全符合安全管控規範，國防部採先期完成人員安全調查及保密安全稽核方式。

針對民國111年9月1日至112年8月31日執行稽核情形，國防部統計，為掌握參與國防機敏專案人員涉陸背景等違常徵候，依「先查後用」原則，針對涉密人員實施深度安全調查，統計已完成192案、628人查核作業，其中有38人因具涉陸關係等因素，未誠實填報個人安全調查表，遭否決參與專案資格。

此外，因民間廠商不同於國軍封閉環境，使用一般網際網路作業，無法有效實體隔離，為確保機敏資訊安全，已研擬國防供應鏈保密安全策進作為，並輔導廠商建置專案辦公室，採單獨網域作業，以及要求專案資訊採「去識別化」方式作業，並配合修訂「契約特別保密條款」，透過廠商查核作業，強化資安防護強度。

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國防部提到，採編組對列管機敏專案實地稽核保密安全，每週針對機敏辦公處所實施檢查作業，並結合無線訊號偵測器實施偵掃，期間內執行459次，所見缺失共295項，依保密違規樣態立即改進、依約裁罰，確保機密安全。

針對廠商背景清查方式，國防部說明，為即時掌握國防廠商資金結構變動，經協調經濟部投資審議委員會建立協查機制，已完成397家廠商查核作業；另投審會針對歷次協查廠商實施註記，於該公司資金變動時，即時通報國防部應處，強化合作廠商資金背景，防制中資滲透。（編輯：林興盟）1130330