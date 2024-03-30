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英工黨梁辛尼勛爵率團訪台 晉見蔡總統強化台英關係

2024/3/30 20:29（3/30 20:54 更新）
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英國「工黨台灣之友會」共同主席暨工黨影子商業與貿易副大臣梁辛尼勛爵（Lord Leong），3月30日至4月5日率工黨議員共7人訪台。（外交部提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月30日
英國「工黨台灣之友會」共同主席暨工黨影子商業與貿易副大臣梁辛尼勛爵（Lord Leong），3月30日至4月5日率工黨議員共7人訪台。（外交部提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月30日
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（中央社記者吳昇鴻台北30日電）外交部今天表示，英國工黨台灣之友會共同主席暨工黨影子商業與貿易副大臣梁辛尼勛爵率團訪台，訪團在台期間，將晉見總統蔡英文，並分別接受立法院長韓國瑜及外交部長吳釗燮款宴。

外交部發布新聞稿表示，英國「工黨台灣之友會」共同主席暨工黨影子商業與貿易副大臣梁辛尼勛爵（Lord Leong），3月30日至4月5日率工黨議員共7人訪台，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪團在台期間將晉見總統蔡英文，分別接受立法院長韓國瑜及外交部長吳釗燮款宴，也將拜會經濟部、國家發展委員會、國家科技與技術委員會、教育部及大陸委員會，並參訪科技產業，就政經情勢發展、台英經貿關係、科研創新合作等議題交換意見，強化雙邊交流互動。

外交部表示，梁辛尼高度關切印太區域情勢，除長期籲請英國各界關注台灣外，並致力持續深化台英雙邊交流，是台灣在英國政界的堅實友人。

外交部指出，台灣與英國是共享民主自由價值的理念相近夥伴，兩國經貿產業及教育文化領域交流頻密，訪團此行將見證台灣蓬勃的民主社會，並持續深化台英雙邊情誼與合作關係。（編輯：林興盟）1130330

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