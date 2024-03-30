竹縣義民廟春祭大典 總統讚客家人團結行銷文化

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣30日電）總統蔡英文今天出席新竹縣褒忠亭義民爺春祭大典，致詞時讚揚客家鄉親團結協助政府推動各項政策，包括讓客語列國家語言、推動客庄369幸福計畫，讓更多人了解客家文化。

新竹縣褒忠亭113年義民爺春祭大典登場，蔡總統到場參香，祈求義民爺繼續保佑台灣風調雨順、國泰民安，並祝福活動圓滿成功。

蔡總統致詞說，過去8年她參加過許多客家活動，褒忠義民廟每年春祭大典不僅是台灣珍貴的文化資產，更讓鄉親一起緬懷義民爺當年捨身為家園的奉獻。

總統指出，義民信仰展現對家鄉的「忠」、對鄉親手足的「義」，所強調的精神就是團結，過去幾年因有國人團結打拚，台灣才能克服疫情的挑戰，經濟可以持續穩健發展，這樣的好表現讓台灣受到世界的關注和肯定。

總統說，因有客家鄉親團結協助政府推動各項客家政策，不僅讓客語列為國家語言，也推動「客庄369幸福計畫」，延續浪漫台三線的經驗，將全台客庄打造成更有在地特色的文化生活圈，並且加強行銷，讓更多人了解客家文化。

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日前有38個國家的選手來台灣參加「2024年國際自由車環台公路大賽」，總統指出，褒忠亭義民廟就是這場賽事「浪漫台三線站」的起點，選手們從這裡出發，跨越新竹縣、苗栗縣和台中市，經過客庄、認識客庄。

總統表示，新竹客家文化的建設及規劃在褒忠亭義民廟董事長林光華、新竹縣長楊文科努力下持續推動，相信在她剩下的任期及下一屆總統任內都會持續，讓客家文化永遠是台灣文化的主流。（編輯：張銘坤）1130330