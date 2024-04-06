監院：食藥署稱蜂蜜標示比照日本規定 實有不妥

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（中央社記者郭建伸台北6日電）監察院日前為蜂蜜含量標示糾正衛福部食藥署，不過食藥署回應是參酌日本作法。監委田秋堇、蔡崇義今天指出，台灣地處亞熱帶氣候，適宜發產本土養蜂產業，食藥署逕以日本規定加以比照，實有不妥。

田秋堇、蔡崇義日前指出，現行以「蜂蜜含量是否達60%」，作為蜂蜜類產品品名標示依據，不但較Codex標準寬鬆，更因無法檢驗導致規定徒具形式，反而混淆消費者知情權，監察院社會福利及衛生環境委員會於3月20日通過提案，糾正食品藥物管理署。

不過食藥署3月23日回應，指標準訂定是參考日本作法，收到公文將研議法規調整。

田秋堇、蔡崇義今天透過新聞稿指出，食藥署「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」將含有60%蜂蜜並摻有糖漿的產品以「加糖蜂蜜」稱呼，較Codex及國際普遍認定蜂蜜「不應加入其他成分」規範更為寬鬆，調查委員已於調查報告說明，食藥署捨棄Codex及歐盟國際較為嚴格的定義，卻逕行採用日本作法，有失草率。

監委指出，日本定義「蜂蜜中加入高果糖糖漿以及其他糖類，蜂蜜含量占重量百分比在60%以上者」為「加糖蜂蜜（加糖はちみつ）」，然台灣地處亞熱帶氣候，氣候溫和且蜜源植物豐沛，適宜發產本土養蜂產業，與日本溫帶氣候有所不同，食藥署逕以日本規定加以比照，實有不妥。

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監委指出，蜂蜜加工廠往往不只進貨單一品項蜂蜜，生產品項可能包含純蜂蜜及加糖蜂蜜，如果僅以進銷存紀錄作為蜂蜜是否摻糖依據，實務上根本無法查核；食藥署官員於監察院約詢時也坦承，逐一到工廠實際去查看生產紀錄、投料情形，實際上執行可行性很低且困難重重。

監委指出，「蜂蜜中C4植物糖之檢驗方法」及「蜂蜜中醣類之穩定碳同位素比值檢驗方法」，雖可分別檢驗蜂蜜中是否添加C4植物糖漿2及C3植物糖漿3，作為蜂蜜是否摻糖的判定參考，但目前食藥署並沒有法定檢驗方法，以致「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」徒具形式，不但造成蜂蜜產品品質管理缺漏、無法保障消費者知情權，更難以提升消費者權益與健康，確有疏失。（編輯：郭無患）1130406