蜂蜜標示恐混淆消費者 監院糾正食藥署

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（中央社記者郭建伸台北23日電）監委田秋堇、蔡崇義今天指出，食藥署以「蜂蜜含量是否達60%」作為蜂蜜類產品品名標示依據，不但較Codex標準寬鬆，更因無法檢驗導致規定徒具形式，反而混淆消費者知情權，監察院社會福利及衛生環境委員會於3月20日通過提案，糾正食藥署。

田秋堇、蔡崇義今天透過新聞稿指出，衛福部於民國111年5月11日公告「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」，並於民國112年7月1日起施行，將產品內「蜂蜜含量是否達60%」作為品名標示依據，但經調查發現，食藥署現行技術無法檢驗產品內蜂蜜含量多寡，導致標示規定公告施行後，從未進行任何一件蜂蜜及其糖漿類產品的蜂蜜含量檢驗，該標示規定形同具文。

監委指出，稽查時僅能以「核對」方式檢視產品包裝標示，無法確認各產品的蜂蜜含量是否屬實，食藥署官員於監察院約詢時表示，「靠稽查人員去稽查真的很辛苦，我們也深感其痛苦，國際上確實是沒有找到單一的檢驗方法可以鑑定（蜂蜜）含量是多少。」

監委指出，食藥署公告該規定至今，稽查作業流於表面，難以落實品質把關及維護消費者權益。

監委指出，食品法典委員會（Codex）規範蜂蜜「不應加入其他成分，且不得添加任何食品原料及非蜂蜜的物質」，食藥署「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」，卻容許於蜂蜜中摻有40%糖漿產品，得以「加糖蜂蜜」稱之，與Codex及國際普遍認定蜂蜜「不應加入其他成分」規範有所出入，不但難與國際接軌，甚至比原本經濟部標檢局CNS1305對於蜂蜜的定義還寬鬆。

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監委指出，食藥署讓添加糖漿的蜂蜜，品名仍可載有「蜂蜜」2字，恐混淆消費者知情權，導致劣幣驅逐良幣現象，「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」的研訂過程有欠嚴謹，食藥署應一併檢討改進。

監委指出，目前國內蜂蜜製造、加工及調配作業，因多未符合辦有工廠登記且資本額達新台幣3000萬元以上條件，未能列屬食品雲「應建立食品追溯追蹤系統之食品業者」，難以掌握蜂蜜產品原料來源與產品流向。為確保消費者可以買到優質本土蜂蜜，建立蜂蜜產品追蹤追溯系統，有待衛福部與農業部共謀改善之道。（編輯：黃瑞弘）1130323