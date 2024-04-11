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台商齊聚河內遭中國打壓 蔡其昌：台人感到厭惡

2024/4/11 12:26
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（中央社記者趙麗妍台中11日電）世界台灣商會聯合總會活動日前在越南舉行，印有中華民國國旗圖樣的晚宴桌牌全被收走。與會出席的民進黨立委蔡其昌今天表示，中國背後打壓的行為，讓台灣人感到野蠻、厭惡。

世界台灣商會聯合總會（世總）第30屆第2次理監事聯席會議及活動7至10日在越南舉行，適逢台商投資越南30週年，選在首都河內市辦活動。活動中台灣官員與賓客被迫多次變動，就連印有中華民國國旗圖樣的晚宴桌牌被整袋拿走不知去向。

蔡其昌今天出席中興大學「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」動土典禮，會前他接受媒體聯訪，還原當時狀況。

蔡其昌表示，他應邀並帶領民進黨多名委員出席，很可惜到了晚宴現場，桌上所有印有中華民國國旗圖樣的名牌都不見了，導致大家找不到位置入座，現場有點混亂，進一步探尋，才知是中國在背後打壓的行為。

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蔡其昌表示，去年活動在法國舉辦，現場插了滿滿的國旗，可以在主辦方的自由意志下進行相關程序，今年卻因中國背後的打壓，現場看不到任何一面中華民國國旗。

他認為，中國不斷打壓台灣的行為，只會讓台灣人覺得野蠻、厭惡，兩岸關係越來越遠。主辦單位很努力籌辦活動，越方相關對台經貿人員在台灣唱完國歌後才陸續進場，也算是越方的尊重和禮貌，越方盡可能幫忙，刻意避開唱國歌的時段參與，非常感謝。（編輯：黃世雅）1130411

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