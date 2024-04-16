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首頁 / 政治

黃循財將接任新加坡總理 外交部盼寫台星新篇章

2024/4/16 12:03
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（中央社記者吳昇鴻台北16日電）新加坡總理李顯龍將交棒給副總理兼財長黃循財。外交部今天表示，台灣與新加坡在各領域密切合作，雙邊關係堅實友好，感謝李顯龍對台星關係的支持，並祝賀黃循財陞任總理，台灣將持續與新加坡強化合作。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會答覆媒體相關詢問時表示，注意到新加坡總理辦公室公告，總理李顯龍將於5月15日卸任，並將由黃循財接任總理。

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劉永健指出，台灣與新加坡在經濟、貿易、教育、觀光、文化交流及民間互動等各領域密切合作，雙邊關係堅實友好、情誼歷久彌新。感謝李顯龍長期對台星關係的支持，並祝賀黃循財陞任總理，台灣將持續與新加坡強化合作，寫下台星關係新篇章。

2011年，黃循財正式步入政壇，當選國會議員後，曾任國防部兼教育部政務部長；文化、社區及青年部長；國家發展部長；教育部長等職，歷練豐富且多元。2020年爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，新加坡政府成立跨部會抗疫工作小組，黃循財就是小組的聯合領導人之一，挑起擘劃防疫政策的重責大任，並親上火線在一場場記者會上說明各項防疫政策，曝光度頓時增加不少。（編輯：郭無患）1130416

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