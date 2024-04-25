加台經濟研討會 加拿大國會議員挺台入CPTPP

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（中央社記者程愛芬溫哥華24日專電）近日傳出台灣被中國阻撓入CPTPP，今天出席一場研討會的加拿大政商學界人士多期盼台灣加入CPTPP，眾議院加中關係特別委員會主席哈迪呼籲加國展現領導力，莫讓北京干預。

加拿大智庫「全球事務研究所」（Canadian Global Affairs Institute）今天在亞伯達省卡加立市舉辦「加台經濟合作為加西地區創造機會」研討會，探討在加拿大印太戰略下的台加關係以及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的未來發展。

由於傳出北京暗地阻撓台灣申請入會，因此這成了研討會熱議焦點。執政自由黨籍議員哈迪（Ken Hardie）及前卑詩省省長簡慧芝（Christy Clark）都在演講中強調台灣加入CPTPP對加拿大和其他成員國有莫大助益。

哈迪說，台灣是加拿大可信賴的夥伴，堅持民主法治及高貿易標準，加拿大歡迎任何符合高標準者申請加入CPTPP。

正值加拿大進行外國干預的聽證調查，哈迪提及中國間諜的風險，還警示CPTPP一些會員國受到「某些實體」的影響，企圖阻撓台灣加入，稱「需要留神」。

哈迪呼籲今年擔任CPTPP主席國的加拿大，在制定程序規則及要求貿易標準上展現領導力。

簡慧芝在演講一破題就說：「加拿大要支持台灣加入CPTPP。」她說，台加共享自由民主價值，能為彼此創造可靠的經濟成長。

她說：「加拿大雖地大物博，在國際社會上的影響力仍有待提升，而台灣以其有限的土地及人口，竟創造出非凡的國際影響力，值得加國看齊。」

中華經濟研究院資深副執行長顏慧欣及助理研究員楊明敏分別在兩場座談會上擔任來賓，與加拿大學者就台灣加入CPTPP進度深入交流。

針對若干成員國顧慮中國反應，以共識決為託辭拒與台灣磋商，顏慧欣說，台灣並未要求CPTPP成員排除中國，任何經濟體都應該得到公平的檢視和考量，台灣也不該被孤立。希望輪值主席國加拿大能為所有申請國創造前進的空間，為申請國和CPTPP成員國建立合理的磋商時程。

駐加拿大代表曾厚仁則說，自加拿大發布「印太戰略」以來，台加雙方的黏密度不言而喻，包括去年雙方簽訂衛生備忘錄、簽署雙邊投資貿易促進及保障協議（FIPA）、上週又簽署科學技術及創新合作協議，先前駐加代表處與美國駐加大使館、澳洲高級專員公署在渥太華聯合舉辦反制假訊息研討會，種種合作交流均彰顯台加雙方緊密的關係。

加拿大西部是面對印太市場的門戶，出席研討會的有加拿大全球事務部區域官員、亞伯達省政府經貿官員、美國及日本駐卡加立總領事館人員、商界領袖、學者專家、卡加立大學師生等。出席者多期盼台灣等高標準的申請國加入CPTPP，為加西地區創造龐大商機。（編輯：郭中翰）1130425