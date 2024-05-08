賴副總統：期待台日合作 日本有事也是台灣有事

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（中央社記者張榮祥台南8日電）副總統賴清德今天出席台南八田與一逝世82週年追思紀念會。賴副總統說，5月20日宣誓就職總統後，期待台日共同合作，「台灣有事，就是日本有事；日本有事，也是台灣有事」。

賴副總統今天下午出席台南市烏山頭水庫「八田與一技師逝世82週年追思紀念會」，台南市長黃偉哲、日本駐台代表片山和之、日本金澤市副市長新保博之、八田與一遺族代表八田修一夫婦等人也都到場。

賴副總統感謝八田與一近100年前為台灣建造這座非常重要水庫，作出偉大貢獻，當時開山成路、挖土成井都很困難，何況是挖1座水庫及建造嘉南大圳，非常不容易，若非八田與一的專業、堅持及勇氣，烏山頭水庫無法建成。

賴副總統指出，烏山頭水庫對台灣農業發展現代化有卓越貢獻，讓嘉南平原15萬公頃土地從不毛之地變成糧倉；水庫造福台灣不只農業，對工業也有貢獻，透過淨水廠送水到南科及台南永康區，目前全球最先進半導體製程3奈米，就是使用到烏山頭水庫。

賴副總統表示，烏山頭水庫供應農業、民生及工業用水，也拉近台灣與日本感情；台灣921地震、台南地震、花蓮地震，日本都是第一個幫忙，日本311地震、能登地震，台灣也是第一個幫助日本的國家，烏山頭水庫效益無遠弗屆。

賴副總統同時代表政府感謝日本在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間提供400多萬劑疫苗，幫助台灣度過難關；0403花蓮地震，日本捐款占外國捐款總額6成，也是最多。

賴副總統說，台日感情由烏山頭水庫開始串聯，也發揮在兩國安全上，最近，日本首相岸田文雄主持七大工業國會議作出結論，認為台灣安全是全世界問題，以及台海和平穩定是全球安全繁榮必要元素，不贊成任何一國以武力改變台海現狀；前首相安倍晉三也提到，台灣有事，就是日本有事。

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賴副總統表示，從農業、工業、彼此患難相助及印太區域和平穩定，都是台日數十年來一點一滴累積起來的；5月20日他將與副總統蕭美琴宣誓就職，希望未來和日本加強各面向合作，從人民交流、觀光人數回到疫情前及經濟產業合作等；台積電也到日本熊本設廠，第一廠即將完成，預估有後續發展，這是很好的橋梁。

賴副總統期待台日產業進一步合作，創造兩國經濟繁榮，台日共同合作，回復印太區域和平穩定，「台灣有事，就是日本有事；日本有事，也是台灣有事」。（編輯：陳仁華）1130508