工會法修法暫緩 立委要考試院、消防署速提配套修法

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（中央社記者林敬殷台北15日電）立法院社會福利及衛生環境委員會今天通過決議，考量民眾認同度，及警消若依法提出罷工，事涉整體社會需付出代價，工會法修法另擇期審查。

立法院社會福利及衛生環境委員會審查工會法部分條文修正草案、勞基法部分條文修正草案、中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正草案等案。

審查會通過的提案指出，考量勞資爭議處理法禁止與限制罷工對象未有消防員與警察，一旦將消防員、警察人員納入工會法適用對象，消防員工會、警察工會與各縣市政府發生勞資爭議，得依法提出罷工，事涉整體社會需付出代價、民眾認同度，故工會法修法應先凝聚社會共識，並規劃配套機制。

內政部消防署於1個月內將消防法納入職安專章，及考試院於2個月內將公務人員協會法送立法院審查，保障消防員、警察人員行使其團結權、團體協商權，爭取其合理權益與待遇。

藍白立委日前提案修工會法，讓警消可依法籌組工會，審查會今天繼續進行逐條審查。

銓敘部次長朱楠賢表示，消防人員人事法制，包括任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹，都是公務人員這一套，不宜把團結權、協商權切出去，且消防人員是公法上的職務關係，不像工會法是屬於私法的勞資關係，建議由公務人員協會法來處理。不過，團結權的門檻調降可以討論，協商權內容已仿造工會法，爭議處理結果，若機關首長不遵守，可咎責或罰款。

不過，朝野立委並不贊同朱楠賢的說法。

民進黨立委楊曜表示，警消自己的工作權益未獲得妥善照顧和落實，才會有組工會的主張。不過，他和民進黨立委林淑芬都表示，若要修工會法，應一同修勞資爭議處理法，限縮罷工權，社會對警消罷工真的有疑慮。

民進黨立委林月琴說，除了應下修團結權門檻，協會法應拒絕主管參加，否則如何爭取自身權益。

國民黨立委蘇清泉、民眾黨立委陳昭姿等人都主張修工會法，不要用公務人員協會法，若無共識，先把法送出委員會，1個月冷凍期剛好給行政部門壓力，盡快把配套的條文送到立法院。

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對於修法路徑，究竟採工會法，或是公務人員協會法，朝野立委看法不一，經協商後，委員會最後通過提案，工會法暫不處理。

提案通過後，審查會主席，國民黨立委王育敏表示，委員會也有一個但書，若送進來的版本沒有達到基層消防人員原先的期待，委員會隨時可以啟動再修法。多給2個月，就要有2個月的樣子，如果不是，委員會會把工會法送出委員會，繼續往前走。（編輯：翟思嘉）1130515