國防部：520無提升重點戰備 國軍掌握中共軍事活動
2024/5/20 09:23
（中央社記者游凱翔台北20日電）520新任總統、副總統就職，國防部今天表示，國軍持續掌握台海周邊動態，目前維持常態運作，並無提升重點戰備、召回所有飛行員待命等情事，典禮期間將持續運用聯合情監偵手段，掌握中共軍事活動。
中華民國第16任總統、副總統就職典禮上午舉行，國防部發布新聞稿表示，總統就職典禮期間，國軍持續掌握台海周邊動態，目前維持常態運作，並無媒體所稱「提升為重點戰備」等情事。
國防部指出，經查，空軍並未「召回所有飛行員待命」，戰備人員及相關作業均維持正常。
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國防部強調，總統就職典禮期間，國軍持續運用聯合情監偵手段，掌握中共軍事活動，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」及「台澎防衛作戰國軍戰備規定」適切應處。
國防部並公布共機動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機6架次（逾越台灣海峽中線進入北部、西南空域6架次）、共艦7艘次，持續在台海周邊活動，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：郭無患）1130520
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