賴和音樂節彰化登場 聲援反國會擴權

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（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）賴和文教基金會今天舉行賴和音樂節，盼透過文學音樂節以走讀小旅行、文學音樂會、戲劇等跨界結合，推廣賴和文學閱讀，讓賴和行動精神走入日常實踐，現場也聲援反國會擴權。

有「台灣新文學之父」之稱的賴和130歲冥誕，賴和文教基金會今天下午至晚間在彰化藝術館舉辦「賴和音樂節」，適逢賴和基金會成立30年、賴和音樂節15年，活動盛大舉行，也辦理30年特展、彰化文學旅行、賴和文學音樂會鬥鬧熱文化市集、賴和墓獻花等活動。

賴和文教基金會透過新聞稿表示，2010年後，賴和音樂節在彰化深根，志工從彰化文學小旅行導覽到實踐公民行動，不同世代台灣青年投入其中，以賴和精神為核心，透過台灣文學與歷史路徑，創造精彩多樣「遇見」賴和的記憶，回應當代台灣關於認同、土地、人民。

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基金會表示，特展首次曝光賴和家族醫館生活老照片，及賴和百歲冥誕、1994年台灣首次以「台灣文學」主題研討會、與會日治時期前輩作家珍貴影音；今天音樂節則邀台灣文學入歌的音樂創作者齊聚彰化，跨越時代、語言和族群，唱自己的歌、讀自己的文學。

聲援反國會擴權公民行動，音樂節一面背板也印上黑底白字「守護民主，公民發聲」，不少支持者貼上手寫便利貼表達民主理念，基金會也免費提供引自賴和作品文字布條給民眾，布條寫著「世間未許權存在，勇士當為義鬥爭」、「眼前的幸福雖享不到，也須為著子孫鬥爭」等內容，表達對公民對抗強權的聲援。（編輯：黃世雅）1130525