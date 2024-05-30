台灣合辦電信與資安韌性國際研習營 守護數位安全

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（中央社記者吳書緯、蘇思云台北30日電）外交部今天指出，外交部與美國、日本、澳洲、英國、加拿大及荷蘭等國共同舉辦，並與數位發展部合作，於28日至30日在台灣辦理「全球合作暨訓練架構（GCTF）電信與資安韌性」國際研習營，共同守護全球數位安全。

外交部與美國在台協會（AIT）於5月28日至30日，在數位發展部、資通安全署及國家資通安全研究院協力下，以「電信與資安韌性」為主題，舉辦全球合作暨訓練架構研討會，來自美國、日本、澳洲、英國、加拿大等26國、43位國際學員及講者參與，3天活動共210人共襄盛舉。

外交部今晚透過新聞稿指出，活動由合辦國家駐台代表與數發部長黃彥男開幕致詞，邀請澳洲外交暨貿易部網路事務暨關鍵科技大使陶林（Brendan Dowling），以「公私、區域協作打造數位韌性之策略」為題發表專題演講，另由台灣與國際講者就政策、法規、技術等面向探討各國強化電信基礎設施韌性的作為。

數發部指出，研討會聚焦於後5G時代電信基礎設施面臨的諸多挑戰，從各國電信基礎設施現況分析到衛星通訊的安全建構，探討通訊韌性等議題。另外也針對可信賴的設備、乾淨網路到通訊韌性、資訊安全公私部門協同合作等議題，跟各國相關領域人士交流，報名參與的人數及國家數也超越往年。

數發部指出，會議中談到5項公部門資安人員進用策略，包括職能轉換訓練、增設資安考科、資安職能證書、資安專業證照與資安增能訓練，也跟各國政府代表及專家學者交換意見，討論如何挹注資源培育台灣優秀資安人才，厚實整體資安防禦能力。

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外交部指出，與會代表針對供應鏈資安風險管理、公私協同合作強化資安以及人才培育等主題分享各國經驗。最後安排國際貴賓參訪台灣衛星電台與微波站，實地瞭解台灣電信基礎建設的發展。

外交部表示，隨著科技、人工智慧與數位經濟日新月異，各國關注電信與資安韌性議題。台灣將持續與理念相近國家攜手合作，透過GCTF平台發揮所長，打造進步、繁榮、安全的數位環境。（編輯：張均懋）1130530