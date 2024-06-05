田中光宴日智庫學者 盼日本協助台灣爭取加入CPTPP

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（中央社記者游凱翔台北5日電）外交部今天表示，政務次長田中光昨天晚宴日本國際問題研究所理事長佐佐江賢一郎等人，並指出，台灣正積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），盼日本以具體行動協助台灣入會。

外交部上午發布新聞稿表示，外交部政務次長田中光昨天以晚宴款待日本國際問題研究所理事長佐佐江賢一郎等一行，表達誠摯歡迎之意。

田中光表示，台日關係緊密深厚，無論在新冠肺炎疫情期間或發生重大災害時，雙方政府及民眾總是彼此伸援共渡難關，兩國間善的循環已是世界雙邊關係的模範；同時，今年有31位日本國會議員組團來台慶賀總統賴清德與副總統蕭美琴就職，規模史上最大，去年也有超過100位國會議員訪台，充分展現日本對台日關係的重視。

田中光指出，日前中國以圍台軍演威嚇台灣，包括日本首相岸田文雄、官房長官林芳正、外務大臣上川陽子及防衛大臣木原稔都在第一時間公開強調台海和平穩定對日本及國際社會整體安定至關重要。

田中光感謝日本一貫高度重視台海和平的立場，此外，台灣正積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定，希望日本能以具體行動協助台灣入會。

佐佐江感謝田中光設宴歡迎，並表示，多年前曾造訪台灣，充分感受台灣民眾的友善及熱情，此行訪台參加國際研討會，與專家學者就地緣政治、區域安全及經濟等議題廣泛交換意見，成果豐碩。

台灣智庫執行長呂曜志、林成蔚博士及日本台灣交流協會台北事務所副代表岡島洋之等人也出席晚宴，就國際情勢、安全保障及經濟合作等議題深入交換意見。（編輯：郭無患）1130605