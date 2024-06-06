政院提覆議 民眾黨團：卓榮泰帶頭造謠應向社會道歉

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（中央社記者郭建伸台北6日電）行政院今天針對立法院三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議，民眾黨團指出，行政院7條覆議原因皆為造謠，意圖製造社會混亂、人民恐懼，行政院長卓榮泰應該為公然散布假訊息向社會道歉。

立法院會5月28日三讀修正通過「立法院職權行使法」部分條文、增訂「中華民國刑法」第5章之1章名及第141條之1條文等案，相關函文昨天送抵行政院。行政院今天提出7點覆議理由，並於行政院會通過覆議案，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。

民眾黨團下午透過聲明表示，行政院在立法院三讀通過國會改革法案後，旋即發布新聞稿指出將研議覆議，顯然卓榮泰早已決定配合民進黨進行政治操作，今天行政院會，不過就是過水，行政機關為規避監督「先射箭再畫靶」的覆議，踐踏民主審議，令人不齒。

民眾黨團指出，原以為只有民進黨高層與立委會造謠且「膝反射」回應問題，沒想到卓榮泰貴為行政院長，也枉顧公務人員義務、應忠誠於國家職責，公然利用行政院會記者會散布假消息。

民眾黨團質疑，政院覆議原因第5點，指會「無限期」審查人事同意權便是明顯造假，法條明定1個月審查期，寫出這理由的行政院官員是識讀能力有問題或是法盲。

民眾黨團提及，政院覆議原因第7點「懷疑官員虛偽陳述，即可課以刑責」亦是造假。法條明定官員在國會說謊是否有罪，是要求「就其所知之重要事項，為虛偽陳述者」，何來懷疑就可課以刑責，且更需經由檢方起訴、法院審判，才可能處以1年以下有期徒刑或拘役，或新台幣10萬元以下罰金。

民眾黨團強調，行政院7條覆議原因皆為造謠，意圖製造社會混亂、人民恐懼，卓榮泰應為行政院公然散布假訊息，向社會道歉。（編輯：張若瑤）1130606