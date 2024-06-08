海內外人權救援聯展 慈林教育基金會登場

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）慈林教育基金會今天起至年底，舉辦「撕開黑幕的光：海內外人權救援暨北美台灣之音聯展」，回顧1960至1990年代人權救援歷程，與北美台灣之音如何在威權時期成為自由象徵。

慈林教育基金會指出，展場中展示「進步週刊」「雷聲」等早期政論性刊物，每項展出物件背後都有許多動人故事等待觀眾深入了解。

例如，1964年當時的台大政治系教授彭明敏因與學生發表「台灣人民自救運動宣言」，遭逮捕後引發國際組織關注。隔年，彭明敏被判8年有期徒刑，之後被特赦出獄，但出獄後遭情治單位密切監視，於是萌生離台想法。

當時位在日本的台灣青年獨立聯盟成員宗像隆幸，是當年協助彭明敏逃離台灣的「X計畫」關鍵人物，甚至還為彭明敏偽造日本護照，幫助彭明敏在1970年離境。展場中，特別陳列假護照等相關照片與資料，讓民眾深入了解這起人權救援案。

此外，展場也介紹許多政治人物當時如何透過假護照、搭漁船偷渡回台等方式，參加相關政治活動。

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慈林教育基金會表示，聯展中「救援．黑幕之下－海內外人權救援與黑名單特展」不僅展示台灣人權救援的歷史，也向那些在風險中仍勇敢捍衛人權的救援者致敬。另一方面，當時在海外的救援者，或許是因為關心台灣，或許是因為理念，他們盡己所能，以不同方式傳播消息與理念，甚至是幫助政治犯逃出台灣、在政治犯流亡海外時伸出援手，一起對抗政治壓迫。

聯展中的「台灣之音—在縫隙裡聽見自由」則是對1977年由張富雄、楊宜宜夫妻創立的自媒體致敬。在社群媒體發明之前，當時在紐約的張富雄、楊宜宜利用電話答錄系統，發展出台灣之音The Voice of Taiwan做為通訊平台，把台灣或同鄉會的消息錄成語音，海外台灣人只要撥打這電話就可聆聽最新消息。（編輯：方沛清）1130608