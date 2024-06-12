新竹艦停泊夏威夷 海巡署：執行太平洋漁業巡護任務

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（中央社記者吳書緯台北12日電）海巡署4000噸級新竹艦5月29日啟航進行遠洋巡護，根據公開資訊，新竹艦目前停泊在美國夏威夷。海巡署副署長謝慶欽今天指出，新竹艦正在執行太平洋公海漁業巡護任務，其餘細節不方便公開報告。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長報告「國家如何運用民間通信設施蒐羅國安資訊」，併請國家通訊傳播委員會、中華電信列席，並備質詢。

根據船舶追蹤服務網站Marine Traffic，海巡署新竹艦（舷號5002）5月29日自台北港出發，於夏威夷時間6月11日下午進入夏威夷檀香山港，目前正停泊於港內。

國民黨立委黃仁質詢，關切新竹艦停泊於夏威夷，台灣和美國在海巡議題上，會進行何種的合作。

謝慶欽指出，新竹艦正在執行今年度第一航次的太平洋公海漁業巡護任務，這是例行任務。4000噸級的新竹艦巡航能力更遠，有裝備醫療專業人員和設備，所以海巡署指定調派新竹艦，執行中西太平洋遠洋巡護。

黃仁進一步關切，新竹艦將扮演的角色或是任務。

謝慶欽表示，有關於新竹艦任務相關細節，除了公海巡護外，相關細節不方便公開報告，只能私下向立委說明。（編輯：蘇志宗）1130612