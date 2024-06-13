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徐巧芯指闖紅燈違規 王義川：遭跟蹤威脅、將報案

2024/6/13 15:28（6/13 15:44 更新）
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民進黨政策會執行長王義川。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北13日電）國民黨立委徐巧芯今天在臉書發文指出，接獲民眾檢舉，民進黨政策會執行長王義川闖紅燈違規左轉。王義川回應指出，遭連續性跟拍已影響人身安全，會報案請警方調閱監視器，確認這是民眾檢舉還是刻意的跟蹤威脅行為。

王義川透過社群平台Threads發文回應指出，徐巧芯今天公布的照片、影片，有關交通違規的部分，他不會像徐巧芯一樣「回去再講」，該繳的罰單他馬上繳，但一邊抹黑說他監控人民，但一邊實際上用監控手段的就是徐巧芯。

王義川說，11日當天上午他去桃園青埔的銀行辦事，就被跟蹤偷拍。回家兩小時後再出門前往台北，還一路繼續被跟，「這種連續性的跟拍行為，有可能是一般民眾投訴嗎？」

王義川表示，他被中國制裁後，又被鋪天蓋地抹黑盜用電信數據、再遭不明人士跟蹤、徐巧芯公布他被跟監的畫面。這一連串的行為已經不能用巧合來形容，目的是為了讓他心生畏懼。這已經影響到他的人身安全，他會去報案，徐巧芯既然宣稱影片是「民眾檢舉」，他會請警方調閱監視器，確認這是民眾檢舉還是刻意的跟蹤威脅行為。（編輯：蘇志宗）1130613

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