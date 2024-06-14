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會見江啟臣 莫健：台美合作只會越來越成長

2024/6/14 10:32
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（中央社記者范正祥台北14日電）立法院副院長江啟臣今天接見前美國在台協會（AIT）主席莫健時表示，盼台美關係持續深化。莫健說，未來台灣與美國的合作，只會越來越成長，對於未來台美關係發展非常樂觀。

莫健（James Moriarty）於2016年接任AIT主席，2023年3月20日退休。江啟臣與莫健是舊識，他讚揚莫健於擔任AIT主席期間，台美關係獲得重大拓展，包括促進台美國會交流。

江啟臣今天在立法院接見莫健時，首先代表立法院長韓國瑜歡迎莫健到訪。莫健說，和立法院關係很好，一直都有很棒的對話，從美國的觀點來看，知道立法的重要性，過去幾年也透過立法來建立台美關係。

開放媒體拍照和公開致詞時，江啟臣提及，今年是台灣關係法45週年，奠定1979年以後台美關係的基礎，以及台美在安全、經濟、社會等等的合作和緊密關係。

對於持續深化台美關係，江啟臣指出，台美雙方國會議員過去交流時，常提及也最重視安全和經濟議題。他說，未來台美在經濟方面可以有很多合作和分享。

談及安全議題，江啟臣說，莫健現在是美國印太司令部的重要顧問，將來在安全合作方面，台美之間還是有很多需要共同合作的地方。

莫健致詞時指出，美國跨黨派對台灣的支持不只是立法方面，美國民眾對台灣非常支持，因為這樣的支持態勢，他看到未來台美關係成長的空間。

他說，在經濟方面，非常同意江啟臣的看法，世界都面臨經濟上的困難挑戰，大家也從疫情當中學到很多，未來台灣與美國的合作，只會越來越成長，特別是在科技方面。

莫健表示，對於未來台美關係發展非常樂觀，相信也會和過去一樣，有非常好的台美關係。（編輯：謝佳珍）1130614

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