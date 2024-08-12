韓國瑜接見美民主黨眾議員 史垂克蘭：台美關係強健

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（中央社記者范正祥台北12日電）立法院長韓國瑜今天接見美國聯邦眾議員史垂克蘭所率民主黨議員團，歡迎來台交流。團長史垂克蘭代表訪問團致詞時說，台美關係強健，未來也會維持這樣強健的關係，美國與台灣站在一起。

史垂克蘭（Marilyn Strickland，另譯，史崔珂蘭）率領民主黨議員團於11日至15日訪問台灣。今天下午一行前往立法院拜會韓國瑜，到場的訪團成員包括眾議員布朗莉（Julia Brownley）、克勞基特（Jasmine Crockett）及所屬幕僚。

國民黨立委徐巧芯、民進黨立委林月琴、民眾黨立委陳昭姿在場，代表立法院各黨團一同接待美國民主黨議員團。這場活動僅公開雙方致詞時段，之後則不公開。

韓國瑜致詞時表示，他上任以來接待多個團體，這是首次接待訪團成員全部都是女性國會議員，所以立法院3黨都派出女性立委到場表達熱情歡迎。訪賓首次訪台，台灣人非常熱情、善良，歡迎各地來的好朋友，特別是美國國會議員。

韓國瑜向訪賓介紹立法院時，提及本屆立法院113席立委中，女性立委有47位，在各領域都學有專精。他以在場3位女性立委為例指出，徐巧芯專長國防、外交、公共政策，林月琴專長社會福利和防治犯罪，陳昭姿專長藥學。

致詞時，韓國瑜並幽默表示，過去幾十年來，歷任立法院長都有一頭秀髮，只有他頭髮最少。韓國瑜此話，經過翻譯之後，外賓笑聲不斷，現場氣氛歡樂。

史垂克蘭代表訪問團致詞時說，台美關係強健，未來也會維持這樣強健的關係。她指出，台美強健夥伴關係橫跨文化、經濟、觀光交流等多個領域；訪團在此也跟全世界分享一個訊息，即美國與台灣站在一起。

史垂克蘭表示，台美關係因為民主而更形重要，美國非常珍視包括自由、公民權利、人權、法治等普世價值，這些對企業界和全世界也都非常重要。（編輯：林興盟）1130812

立法院長韓國瑜（圖）12日在立法院接見美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland，另譯，史崔珂蘭）訪團，韓國瑜致詞表示，立法院有47名女性立法委員，占整體委員41%，且各有專精。中央社記者張皓安攝 113年8月12日

立法院長韓國瑜12日在立法院接見美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland，另譯，史崔珂蘭）訪團，史垂克蘭（圖）致詞表示，美國相當重視公民權利、人權法治等，這些對於全世界都非常的重要。中央社記者張皓安攝 113年8月12日