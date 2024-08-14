15日啟程訪美 朱立倫：親美友日和中路線缺一不可

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨主席朱立倫今天表示，明天晚間他將出發前往美國，先到舊金山參加國民黨全美總支部的年度大會，隔天再到休士頓參加全美台灣同鄉聯誼會活動，朱立倫強調，「親美、友日、和中」路線缺一不可，會與民主國家站在一起、與鄰國友好，並與中國大陸對話交流。

全美台灣同鄉聯誼會第46屆年會將在16日於美國休士頓舉行，根據全美台灣同鄉聯誼會所推出的宣傳海報上，出席貴賓除了印有立法院副院長江啟臣，以及國民黨立委廖偉翔、黃健豪、鄭正鈐等人的照片外，其中還包括了朱立倫。

外界關心朱立倫此次訪美行程，他今天下午在國民黨中常會上表示，明天晚間他將與國民黨組發會主委許宇甄、海外部主任陳以信出發前往美國，此行他將先到舊金山，參加國民黨全美總支部的年度大會，隔天再到休士頓參加全美台灣同鄉聯誼會活動。

朱立倫說明，隨後陳以信與國民黨立委葛如鈞、邱若華等人還要前往芝加哥，參加美國民主黨全國代表大會，國民黨希望透過這樣的政黨交流活動，與美國朝野政黨保持友好與長期友善的關係，也希望國民黨對外路線能穩健發展。

朱立倫也解釋，最近有許多國外訪客到訪國民黨，20日還有日本青年局70多位國會、地方議員到訪，國民黨長期秉持決心，要讓所有外賓了解，國民黨是最愛台灣、捍衛中華民國的政黨，而且「親美、友日、和中」路線缺一不可，會與民主國家站在一起、與鄰國友好，同時也對中國大陸秉持對話、交流，讓民眾過好日子。

談到此次巴黎奧運台灣選手的表現，朱立倫則回應，選手表現令人振奮，為歷史上第2多的獎牌，尤其金牌選手更讓大家感動。運動賽事可以團結民眾，不論今天個人的政治主張如何，大家都能共同團結在一起，一起支持選手。

朱立倫強調，不能只有在運動賽事甚至得到獎牌時才支持運動選手，政府在平時就該全面發展體育，推廣運動，尤其對於運動選手的終身照顧非常重要。

朱立倫認為，應推動成立運動發展部，結合所有體育、休閒產業與觀光產業，既然總統賴清德有這樣的主張，朝野也都有共識，就應該趕快籌辦，相關預算從中央到地方都要配合，而且不是只有運動獎金，還要培育選手，完整落實相關配套。（編輯：林興盟、張若瑤）1130814