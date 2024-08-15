新北105市道新闢案估119年完工 卓榮泰讚雙圓滿

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（中央社記者高華謙新北15日電）內政部國土署審議小組8月初原則同意新北推動「105市道改善蜿蜒路段新闢道路」，補助逾新台幣40億元，估民國119年完工通車。行政院長卓榮泰今天視察表示，這是「雙圓滿」道路。

卓榮泰今天在內政部長劉世芳陪同下到新北市林口區視察「新北市105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」辦理情形，包括民進黨立委蘇巧慧及林淑芬、民進黨新北市議員鄭宇恩及李宇翔，以及國民黨立委洪孟楷、國民黨新北市議員蔡淑君及陳明義、新北市副市長劉和然都出席。

內政部表示，新北市105市道是林口、八里往返重要幹道，但路寬不足、路況蜿蜒、坡陡且重車多，因此展開2期工程改善，第1期已動工的「林口區A3計畫道路新闢工程」總經費12.5億元，目前進度10.2%，預計115年4月完工。

內政部指出，第2期「105市道改善蜿蜒路段新闢道路」須克服八里與林口間180公尺的高低差，因此新闢長約2.46公里道路，採雙環單層的高架環型橋形式造建，改善經費達68億元，8月初經國土署生活圈審議協調小組完成審議，會上原則同意新北市推動此案。

內政部表示，在行政院協調下，內政部透過「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」預計補助逾46.5億元經費，預計114下半年工程決標，119年完工通車。

卓榮泰致詞指出，105市道新闢道路將來會有2個環型橋，呈現2個圈圈，中央與地方攜手合作也是圓滿，「是讓地方雙圓滿的道路」。

卓榮泰表示，中央從經費、工程都應排除萬難與地方合作，也一定要經過國土署審議核定，尤其台灣這幾年因為政府與人民共同努力，經濟成長應讓全民共享，可以用多一點預算做更好品質道路。

卓榮泰指出，道路工程看起來很困難，但他對施工單位有信心，「既然能跨海，當然能過山」，將來包括地方市民需求、產業發展與運量結構都要納入考量範圍，施工要好好評估。

卓榮泰表示，除了高速公路交流道外，這種高架環道繞行的道路工程在台灣比較少見，也許這裡會變成大家學習開車技術的好地方，且這不只是一條快速道路，而是舒適安全道路，各種警示標語一定要清楚，要以欣賞工程藝術的感覺看這條道路，8月初起已審議，待內政部完成後，程序上也將持續配合。

劉世芳指出，111年到116年生活圈道路計畫共420億元，針對這條道路，內政部真的硬著頭皮擠出經費，可以補助46.5億元，占生活圈道路計畫經費1/7至1/8。

劉世芳表示，這條路有很多重車或聯結車經過，不管是土地徵收用地取得或交通安全工程建設，都要創造雙贏，因此內政部在卓榮泰指導下，一定會協助新北市府完成這條道路。

劉和然說，感謝行政院支持，這條道路非常重要，牽涉到城鄉發展與經濟發展，從林口工業園區、台北港、再銜接到淡水，未來將有助國際招商與產業聚落形成，未來再加上淡江大橋完工，將能從點、線、面帶動區域發展。

蘇巧慧表示，林口地理位置非常好，距離桃園機場及位於八里的台北港都很近，發展運輸物流的潛力非常大，她也在立法院總質詢當面向卓榮泰爭取工程經費；期盼內政部針對未來新闢道路如何銜接八里端平面道路，以及八里端平面道路部分瓶頸拓寬，要盡早完成規劃。

洪孟楷指出，淡江大橋將於2025年完工，105市道期程更晚，擔心對交通還是有滿大衝擊；再者林口工一產業園區正陸續招商，相信許多廠商看準這條路做好後能連接到台北港，進出貨都很方便，因此加速工程進行是現在必須拜託與督促地方政府要做的事。（編輯：戴光育）1130815