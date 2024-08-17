持久性有機污染物PFAS危及健康 監委申請調查
（中央社記者郭建伸台北17日電）監委今天指出，據報載，台灣有食品包材、部分化妝品送檢驗出PFAS，恐致罹癌風險及影響生育，但台灣已陸續公告數種PFAS化合物為毒性化學物質，將進一步調查主管機關管理機制是否完善。
PFAS
全氟烷基化合物(Per/Poly fluoro alkyl substances, PFAS) 是一類化學性質穩定的合成物質，因為具備防水、防油、及摩擦力小的特性，廣泛被用來作為表面塗料，如衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具、消防泡沫等。
PFAS屬於環境荷爾蒙，進入人體後會干擾正常的內分泌系統運作，影響人體健康。暴露過量的全氟烷基化合物可能導致膽固醇及肝酵素升高、睾丸癌、腎癌發生機率增加、生育能力降低、免疫系統抑制以及甲狀腺疾病，嬰幼兒為敏感群族，暴露過量的全氟烷基化合物會導致新生兒出生體重下降、早產、神經發育及生殖功能障礙。
資料來源：SGS、食藥署
監委指出，PFAS是數萬種人工合成物質總稱，暴露過量會干擾人體內分泌系統運作，影響甲狀腺代謝及免疫系統，亦會影響胎兒及嬰幼兒的生長發育，目前國際癌症研究署（IARC）已將PFAS中全氟辛酸（PFOA）分類為Group 1「人類致癌物」，全氟辛烷磺酸（PFOS）分類為Group 2B「人類可能致癌物」。
監委指出，國內外早有PFAS的檢驗方法，台灣亦曾研究PFAS從紙製食品包材移轉到食品攝入的風險，歐美也已有國家或州政府禁止PFAS在食品包材上使用，基礎研究、參考資料應已完備或接近完備，相關管制法規訂定應與時俱進；此外，全球各地雨水皆有檢測到PFAS的存在，PFAS對飲用水源的污染亟須正視，已有多國對飲用水的PFAS濃度訂定相關管制標準，台灣自不應例外。
監委指出，經審計部查核，環境部化學物質管理署研提PFAS管理行動計畫草案尚處跨部會協商階段，亟待加速推動，而台灣針對PFAS家族部分物質進行淨水場水質抽驗，檢驗結果有超逾國際管制標準情事；衛生福利部食品藥物管理署評估部分民眾暴露於PFAS危害中，惟台灣尚乏相關管理標準。
監委指出，究竟相關主管機關對PFAS研析、管制有無怠忽行使職權情事，現行食品包材、化粧品及飲用水等相關管理規範有無闕漏不足之處，事涉民眾健康與環境維護，均有待查明釐清。（編輯：郭無患）1130817
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