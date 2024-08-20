曾被撤銷碩士學位 李眉蓁重新攻讀拿到畢業證書

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）國民黨高雄市議員李眉蓁曾在2020年參與高雄市長補選期間，爆出論文抄襲爭議，且遭核定「撤銷學位」。李眉蓁後來重新攻讀學位，今天在臉書發文宣布已拿到畢業證書，「該做的事做到了」。

李眉蓁今天在臉書（Facebook）發文宣布「拿到畢業證書了！該做的事做到了」。3年踏實再進修，做實驗、寫論文，今年夏天終於再次拿到碩士畢業證書了。

李眉蓁說，心裡很踏實，對自己3年前的決定很高興，對所有朋友的鼓勵很感謝，對心疼且激勵她的寶貝女兒，不再愧疚。薄薄一張紙，寫的不只學位證明，是人生一段自我救贖、再見陽光的經歷，如今的她，可以開心看待。

李眉蓁說，這3年時間內，最煎熬、最緊張、壓力最大的不是她，是正修科技大學系所的老師們。從入學開始，就戰戰兢兢、嚴陣以待，生怕任何偏頗疏失都會鬧出新聞，「弄得我年輕時上課偷懶的毛病都被矯正過來了」。

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她說，論文也一再檢討修正，力求嚴謹。「必須老實說，認真讀好書，認真寫好論文是要付出很大心血的。而我，辦得到，也辦到了」。很感謝學校及老師們的接納和指導。在這個美好的夏天，她再次步出校園，沒有徬徨，只有燦爛。

李眉蓁曾在2020年參與高雄市長補選期間，爆出在國立中山大學的論文抄襲爭議，後來中山大學開會確定論文抄襲，公告撤銷李眉蓁碩士學位及註銷學位證書。李眉蓁之後到正修科技大學攻讀碩士學位，今天宣布拿到畢業證書。（編輯：黃世雅）1130820