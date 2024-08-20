紐澳總理聲明挺台海和平 外交部：推價值外交護民主
2024/8/20 18:31
（中央社記者楊堯茹台北20日電）紐西蘭與澳洲總理日前會後發布聯合聲明，重申台海和平的重要性。外交部今天致謝並表示，台灣將持續推動「價值外交」，共同維護印太區域的民主、和平與繁榮。
外交部晚間發布新聞稿指出，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）於15日至16日訪問澳洲，與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行雙邊會談，會後聯合聲明重申台海和平穩定的重要性，並關切海峽兩岸情勢升高，呼籲兩岸應以對話和平解決問題，反對使用武力或脅迫片面改變現狀。
外交部表示，此為2月澳紐外長與防長聯席會議後，兩國再度聯合重申台海和平穩定重要性，外交部對此表示高度肯定與誠摯感謝；台灣將持續推動「價值外交」，共同維護印太區域的民主、和平與繁榮。
外交部指出，上述聯合聲明也嚴正關切發生在南海地區的危險及破壞穩定的挑釁行徑，呼籲各方遵循「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）等國際法原則緩和當前緊張情勢，以和平方式解決海事爭端。
外交部強調，維繫台海與南海的和平穩定已是全球共識，外交部歡迎理念相近國家持續在國際場合關切台海及南海，以實際行動確保以規則為基礎的國際秩序。（編輯：翟思嘉）1130820
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