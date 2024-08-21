政院請交通部回覆台鐵薪給要點 及早完成差額撥補

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（中央社記者葉素萍台北21日電）台鐵公司董總調薪，引發台鐵產業工會反彈，認為基層新進從業人員都還未調薪，高層卻先加薪。政院人士今天說，已請交通部儘速函報回覆「台鐵公司從業人員薪給管理要點草案」，以利後續審查程序，及早完成差額撥補，保障台鐵人員權益。

台鐵公司董總調薪，引發台鐵產業工會反彈，認為基層新進從業人員都還未調薪，高層卻先加薪。台鐵公司今晚表示，待薪給管理要點在行政院核定通過後，將「立即補發差額」。

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政院人士晚間說明，有關交通部日前曾將「台鐵公司從業人員薪給管理要點草案」提報行政院審查一事，經詢相關機關意見後，因該草案內容仍有未臻明確且尚待釐清之處，行政院人事行政總處已於今年7月19日函請交通部就相關機關單位意見補充說明。

政院人士說，行政院已請交通部儘速函報回覆，以利後續審查程序，及早完成差額撥補，保障台鐵人員權益。（編輯：蘇龍麒）1130821