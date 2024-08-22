政院推系統性治水 鎖定在地滯洪、第二道防線

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北22日電）行政院會今天通過跨部會的系統性治水報告，經濟部研擬下一階段治水計畫，包含融入流域系統性治理，並包含逕流分擔、出流管制、在地滯洪、第二道防線、村落圍堤及非對稱治理等措施，持續協助地方政府提升國土韌性。

經濟部、農業部及內政部今天在行政院會說明「系統性治水」報告。經濟部報告指出，前瞻基礎建設計畫確實已展現成效，但因應氣候變遷，全國各地治水工作仍需持續推動，政策面將加強承洪韌性及流域調適，全面提升軟體及硬體的抗洪韌性，法規面將檢討出流管制門檻，希望課予開發單位應有責任。

經濟部說，除行政院已籌備「水及流域永續推動小組」跨部會整合，經濟部也研擬了下一階段治水計畫，融入流域系統性治理，並包含逕流分擔、出流管制、在地滯洪、第二道防線、村落圍堤及非對稱治理等措施，持續協助地方政府提升國土韌性。

內政部提到，行政院將編列新台幣5000萬元經費，支持地方政府辦理凱米颱風災後雨水下水道疏濬清淤工作，以確保排水系統功能正常運作，防範瞬間強降雨造成積淹水，並會協助地方政府改善受損設施災後復建及下水道系統。

另外，內政部說，在預警減災概念下持續精進防洪防災預警監測系統建置，現行已完成的1403站雨水下水道水位監測站，預計至民國115年底前可再完成517站，配合網路災情通報系統，有效掌握防汛重要資訊，有助即時研擬防災因應對策，達成流域整體治理與提升都市防災防洪韌性目標。

農業部表示，將持續善用遙測科技、強化預警及疏散機制、提升防災硬體設施、系統性改善農田排水及強化漁民自主防災等策進作為，配合主管機關進行流域整體治水規劃、分工實施，並加強防災警戒及資訊公開，持續深化協同治理。

行政院發言人陳世凱主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰聽取完報告指出，經濟部所提的在地滯洪、第二道防線、村落圍堤及加速抽水、排水等治水策略，請妥善評估成效、地點及作法，充分與當地民眾溝通，取得共識後再推動。

卓榮泰提醒，鑑於短延時強降雨往往造成都會區道路積淹水，請內政部就易淹水點加強檢視下水道系統是否順暢，並針對感潮地區的淹水情形全力協助地方政府完成改善；針對農田排水及養殖排水部分，農業部應定期辦理清疏，維持水道暢通，同時落實維護管理工作，確保構造物的健全。

卓榮泰還說，現階段多數地方政府主管的河川排水治理率及保護標準仍低，行政院相關部會將秉持一貫積極主動的態度與做法，協助地方治水工作的推動。（編輯：翟思嘉）1130822