本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賀錦麗民主黨全代會展現大團結氣勢 喊話做全民總統為百姓而戰
首頁 / 政治

全教總爭取公教年金永續 洪孟楷：新會期要務

2024/8/23 12:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北23日電）全教總爭取公教年金永續，理事長侯俊良絕食抗議，呼籲政府採取「10年撥補方案」。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天上午前往立法院群賢樓外致意，表示新會期會將此事當成優先要務共同討論，與行政部門協商。

全國教師工會總聯合會（全教總）訴求，政府對公教退撫基金負最後支付責任，行政院應採最有利方案，依10年精算覈實撥補退撫基金，依照銓敘部先前估算，每年須撥補新台幣317億元。

侯俊良為表達訴求，20日上午10時開始絕食抗議，並於立法院群賢樓門口定點靜坐。全教總今天表示，上午10時結束為時3天的絕食行動，宣布轉向長期抗爭。

洪孟楷上午前往群賢樓外致意，表達國民黨團關注全國教師與民眾的相關權益。他說，侯俊良不是為了個人，也不是要站在政府的對立面，而是要求信賴保護原則，希望行政院聽見基層教師的聲音。

洪孟楷表示，大家都希望基金永續，不要有破產的狀況，希望政府如實如期編列完成，這也是全教總、侯俊良提出的主張，呼籲行政院聽見訴求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

全教總指出，根據銓敘部日前送交立法院報告，若以公、教退撫基金分別將於民國140年、民國137年用罄為基準，若分10年撥補，公務人員每年需撥補194億元、教育人員每年123億元，10年合計撥補3170億元；若分15年撥補，公務人員每年145億元、教育人員每年90億元，15年合計撥補3525億元；若分20年撥補，公務人員每年120億元、教育人員每年74億元，20年合計撥補3880億元。

全教總表示，依照精算數據，越快完成對新制上路缺口的撥補，政府總撥補數越少。分20年撥補的數字，要比分10年撥補多出700多億元，選擇在10年內完成撥補，對政府財務支出最為有利，呼籲行政院從善如流，採取「10年撥補方案」。（編輯：蘇志宗）1130823

洪孟楷
台鐵站務員遭攻擊 藍委擬修法加重處分施暴者朝野明協商NCC與考試院人事同意權 國民黨團表態反對
侯俊良
退撫基金撥補維持原案 全教總停止絕食轉國會遊說全教總籲分10年撥補退撫基金 理事長絕食第3天
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：