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賴總統慰問823遺族 促國防部研議訴求

2024/8/23 13:39（8/23 14:22 更新）
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總統賴清德（左）23日在金門太武山公墓千人塚主持「823戰役勝利66週年追悼典禮」，向823砲戰陣亡將士遺族握手致意。中央社記者張新偉攝 113年8月23日
總統賴清德（左）23日在金門太武山公墓千人塚主持「823戰役勝利66週年追悼典禮」，向823砲戰陣亡將士遺族握手致意。中央社記者張新偉攝 113年8月23日
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（中央社記者吳書緯、溫貴香金門23日電）今天是823戰役勝利66週年，總統賴清德赴金門主持追思祭悼典禮，並與參戰官兵及遺族午宴。針對823戰役陣亡官兵遺族的相關訴求，賴總統責請國防部積極研議，展現最大誠意。

賴總統今天上午在國防部長顧立雄等人陪同，赴金門太武山公墓主持「823戰役勝利66週年追悼典禮」，典禮結束後與前來觀禮的參戰官兵代表逐一握手致意，參戰官兵代表也紛紛感謝賴總統。

賴總統午宴致詞時提及，他的叔叔也參與823砲戰，幸運生還，從小也聽他講823砲戰當年參戰官兵的決心，但身旁有許多弟兄不幸罹難；賴總統提及多位參與午宴的遺眷，並向遺眷家屬60多年來的辛苦致敬，最後也請參戰官兵眷屬起立，接受全場的掌聲。

據指出，八二三遺族勵進會理事長李火炎特別於昨晚邀集相關成員，共同彙整相關訴求。如希望823陣亡烈士能夠入祀地方忠烈祠、針對在烈嶼陣亡的烈士增設烈嶼致祭儀程與法會，遺族方面，則有為生活困難遺族轉介社會急難救助、比照「二二八事件處理及賠償條例」發放823烈士遺族補償金等。

知情人士指出，賴總統今天在祭悼現場，也特別關懷慰問呂陳氣阿嬤、陳黃阿春阿嬤等遺族。來自苗栗的呂陳氣見到賴總統後情緒激動，賴總統特別蹲下關心安慰，遠從台南前來的陳黃阿春，每年都有來金門祭祀，賴總統現場則特別請幕僚抄下陳黃阿春的地址，表示日後回台南時再去探望，十分暖心。

據了解，遺族相關意見，賴總統事前已責請國防部積極研議，展現最大誠意，今天的金門行程除紀念歷史事件，也以具體行動展現對遺族的重視，暖心慰問。（編輯：張均懋）1130823

總統賴清德（右）23日到金門主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」，中午與參戰官兵及遺族午宴，並舉杯致意。中央社記者張新偉攝　113年8月23日
總統賴清德（右）23日到金門主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」，中午與參戰官兵及遺族午宴，並舉杯致意。中央社記者張新偉攝　113年8月23日
金門士兵在太武山公墓千人塚上香，向823戰役陣亡烈士致意。中央社記者張新偉攝 113年8月23日
金門士兵在太武山公墓千人塚上香，向823戰役陣亡烈士致意。中央社記者張新偉攝 113年8月23日
金門士兵持香在太武山公墓千人塚祭拜823戰役陣亡烈士。中央社記者張新偉攝 113年8月23日
金門士兵持香在太武山公墓千人塚祭拜823戰役陣亡烈士。中央社記者張新偉攝 113年8月23日
總統賴清德520上任後23日第一次到金門主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」，金門士兵持香在太武山公墓千人塚祭拜823戰役陣亡烈士。中央社記者張新偉攝 113年8月23日
總統賴清德520上任後23日第一次到金門主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」，金門士兵持香在太武山公墓千人塚祭拜823戰役陣亡烈士。中央社記者張新偉攝 113年8月23日
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